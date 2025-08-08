Быть может, кто-то не заметил, но уже август. И для кого-то это время отпусков, а у кого-то чемодан стоит-грустит… Но мы грустить не будем, а будем улыбаться, верно?

А вы куда не едете этим летом?

Аж чемодан расстроили:

А вот эти подружки в отпуск таки выбрались:

…где будут заниматься чем-то очень даже… скажем так, увлекательным:

А кому-то отпуск явно не помешал бы:

Ну неужели все так безнадежно-то?..

Ну, конечно же, не все так безнадежно, уверены мы! Ведь мы оптимисты, правда? И верим: если сегодня таки нет, то уж завтра точно! По крайней мере, советуем смотреть в будущее с оптимизмом. И верить: все еще будет – и лето, и море, и отпуск на Мальдивах…

Мало юмора? Загляните сюда: