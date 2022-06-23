Что грозит Одессе: Холера? Ковид? Оспа? Чума?

Последние новости в социальных сетях о вспышке холеры, обезьяньей оспы, новой волне коронавируса и даже чуме добавляют волнений одесситам в эти и без того непростые времена военной агрессии РФ в нашей стране. Какая же на самом деле эпидситуация в Украине и стоит ли жителям Одесчины беспокоиться по поводу вспышки опасных болезней?

Есть ли оспа обезьян в Одессе?

До недавнего времени оспу обезьян считали редким вирусным заболеванием, которое распространялось в Центральной и Западной Африке от инфицированных животных или людей. Основные симптомы обезьяньей оспы — лихорадка и характерная сыпь.

Первые случаи болезни начали фиксировать в мае текущего года. По состоянию на 12 июня ВОЗ зарегистрировала уже более 1600 случаев инфицирования и около 1500 возможных случаев в 39 странах мира.

По словам директора городской клинической инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, в Одессе, как и во всей Украине, случаев заболевания обезьяньей оспой нет.

«В Европе не всегда могут отследить цепочку контактов заболевшего обезьяньей оспой. Считается, что инкубационный период занимает от

5 до 21 дня, и для того, чтобы заболеть оспой обезьян, необходим тесный достаточно длительный физический контакт с больным человеком. Пока в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой не зарегистрировано», — сообщила Лаврюкова.

Что с коронавирусом?

С началом войны в Украине пандемия ковида отошла на второй план. Но врачи уверяют — проблема никуда не исчезла.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в начале июня количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составляет более 500 миллионов.

В Украине, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, за первую неделю июня диагностировали 1896 случаев COVID-19.

Тем временем в Одесской области в июне уровень заболеваний значительно снизился. По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, в период с 6 по 12 июня по области выявили всего 13 новых случаев заболевания коронавирусом, в предыдущую неделю их было 30.

Угроза ковида все еще существует

Эксперт в области общественного здоровья Святослав Линников преду­преждает: положительная статистика Одесской области вовсе не означает, что ковид полностью отступил.

«На сегодняшний день мы находимся между волнами, и, как это и прогнозировалось, летний сезон будет спокоен по всей Европе. Однако, к сожалению, мы видим, что в Китае коронавирус продолжается, он все еще может вернуться, и мы это поймем по соседним странам. Поэтому надо помнить, что вакцинация от коронавируса все же необходима. И если мы увидим, что к концу лета снова начнется рост, то нужно будет подумать о третьей вакцине, если человек ее еще не получил. К сожалению, мы не можем сейчас сказать, что коронавирус исчез», — отметил специалист.

Линников также напомнил, что прошлым летом тоже было снижение уровня заболеваний ковидом, однако уже осенью мы столкнулись с очередной волной, да еще с новым штаммом коронавируса.

Что известно о холере в Украине?

Холера — это острая инфекция, возникающая при употреблении воды и пищевых продуктов, зараженных холерными вибрионами. Передается от человека к человеку и при купании в загрязненных водоемах. Основные симптомы: постоянный понос и рвота, что в очень короткие сроки может привести к обезвоживанию организма и даже смерти. Инкубационный период длится от нескольких часов до пяти дней.

Еще в мае в Киеве региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан заявила, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности, холеры.

Какая ситуация в Одесской области?

В июне в соцсетях начали распространять сообщения о вспышке холеры на юге Украины. В частности, о якобы зафиксированных случаях заболевания в городе Килия и заражении холерой водопроводной воды в Одессе.

«Инфоксводоканал» официально опроверг эту информацию:

«Оснований для паники нет. По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в стране нет ни одного случая заболевания холерой. В Одессе предпосылки для возникновения заболевания отсутствуют. Качественное водоснабжение и водоотвод города обеспечивает надлежащее соблюдение санитарных условий. Подразделения филиала «Инфоксводоканал» обеспечены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. В то же время европейское оборудование и технология очистки воды, применяемая «Инфокс­водоканалом», позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций — как вирусологических, так и бактериологических», — отметили на сайте компании.

В Одесской военной администрации также официально опровергли сообщения о холере.

«Некоторые блогеры ради повышения рейтингов распространяют ложную информацию. Они пустили слухи о якобы холере в Килие. Это полный бред. Ежедневно мы проверяем качество воды и людей, которые приезжают в область из других регионов, где повышен риск заболевания холерой из-за боевых действий», — отметил председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

Советуют врачи: возможна ли профилактика холеры?

Чтобы избежать заболевания, директор Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Елена Колоденко советует использовать для питья чистую, кипяченую или бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены.

«Не только холера может быть, это и ротавирусные инфекции, и другие инфекции, которые вызывают кишечные проявления. И очень важно соблюдать самые элементарные правила — это мытье рук, обработка пищи. Пищу употреблять только свежую, не готовить наперед, чтобы обезопасить себя от кишечных отравлений», — отметила Елена Колоденко.

Врачи также советуют воздержаться от купания и ловли рыбы в загрязненных водоемах и покупки рыбы в местах стихийной торговли.

Кроме того, с 1 июня в Одесском инфекционном стационаре всех пациентов стали проверять на холеру.

«Традиционно в летний сезон отмечается рост кишечных инфекций. Пока в Одесской области мы его не наблюдаем. В больнице находятся 25 пациентов с диагнозом острые кишечные инфекции, сальмонеллез. Учитывая, что наша страна находится в столь серьезном положении и рядом Николаевская и другие области, где есть проблемы со снабжением водой, — угроза возникновения острых кишечных инфекций существует», — сообщила директор городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

По официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 июня в Украине случаев холеры не зафиксировано. Впрочем, по словам главного госсанитарного врача Украины Игоря Кузина, пока достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности, из Мариуполя.

В Минздраве отметили, что от холеры есть вакцина, однако ее применяют в случае вспышек болезни и в районах повышенного риска возникновения заражения.

Есть ли угроза чумы в Одессе?

10 июня российские издания начали распространять сообщения о возможности попадания ракеты в Чумную гору. Однако, по словам председателя Одесской ОВА Максима Марченко, эта информация является лишь очередным фейком оккупантов.

«Министерство обороны оккупантов заявило, что якобы вместе со спецслужбами планируют заразить Одессу чумой, спровоцировав попадание российской ракеты в Чумную гору. Что ж, страшно представить, что будет дальше. Единственная чума нашей страны — это российские солдаты», — прокомментировал Марченко.

История вспышек чумы и холеры в Одессе

Последний раз холера бушевала в Одессе в 1970 году, в разгар курортного сезона. Тогда, как и в случае с чумой, заболевание было завезено в город через море.

«Портовый город всегда имеет такую проблему. Вспышка холеры (в 1970 г.) была самой серьезной для новейшего времени. Город был закрыт на въезд-выезд, был очень суровый карантин, были закрыты пляжи. Но, к сожалению, также люди нарушали все правила, пытались купаться. Было большое количество больных — их лечили в инфекционной больнице на улице Пастера. И, к счастью, с тех пор холера в Одессу так масштабно не возвращалась», — рассказал эксперт по общественному здоровью Святослав Линников.

Он также добавил, что, кроме всем известной Чумной горы, умерших от чумы и холеры хоронили в парке Шевченко. Два уже несуществующих кладбища были расположены на месте нынешнего стадиона «Черноморец» и рядом с карантинной стеной.

Автор Надежда БОНДАРЕНКО