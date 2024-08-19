Covid мутировал во FLiRt и возвращается: насколько он опасен

Ушел, чтобы вернуться

После тяжелой ковидной пандемии, которую пережил мир, многие люди надеялись, что этот вирус уже не вернется. Но законы развития пандемий несколько иные. Сначала новый вирус ведет быстрое агрессивное наступление, потому что большинство людей не имеют иммунитета к нему. Затем за счет тех, кто переболел, а также получил прививки, формируется так называемый популяционный иммунитет. И вирус отступает. Но не для того, чтобы уйти навсегда, а для того, чтобы мутировать и начать новое наступление.

Именно так прогнозировала развитие событий заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им.А.А.Богомольца, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. И оказалась права. Вирус SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19, успешно мутировал. За четыре года с начала пандемии появилось множество его разновидностей: Alfa, Delta, Omicron и теперь — Flirt. Штамм FLiRT является подвариантом Omicron. Он быстрее своих предшественников распространяется (15 минут разговора с больным на расстоянии менее метра практически гарантируют инфицирование), лучше маскируется под обычный насморк.

Как определить, есть ли у вас ковид?

Вирусная болезнь цепляет все сразу: повышается температура, болит горло, появляется кашель, насморк, головная боль, усталость, боль в суставах и мышцах. Также могут наблюдаться и желудочно-кишечные симптомы — диарея или тошнота, но редко. Была информация, что на этот раз больные не отмечают потери способности распознавать вкусы и запахи, как было во время предыдущей пандемии. Но по новым данным уже есть случаи, когда люди действительно вновь не распознают вкусы и запахи.

В аптеках есть тесты китайского производства для определения Covid-19. Они значительно упрощают ответ на вопрос, больны вы или нет. Но тесты стоят где-то 380-480 гривен. При условии роста спроса, цена может увеличиться.

Специалисты предостерегают от неконтролируемого приема антибиотиков, которые люди назначают себе самостоятельно. Дело в том, что антибиотики уничтожают полезную микрофлору кишечника. На ее восстановление потом требуется 2-3 месяца. А именно микрофлора кишечника обеспечивает 80% здорового иммунитета. Поэтому, принимая без необходимости антибиотики, человек упрощает путь вируса ковид, и тяжелее болеет. Принимать надо только то, что назначил врач. Именно в назначенной дозировке и коротким курсом.

Температуру, если она ниже 38,5°C, не надо сбивать. Высокая температура свидетельствует о том, что в ваш организм попало большое количество возбудителя заболевания, и организм ведет борьбу с ним.

Сколько времени человек является заразным?

После контакта с человеком, инфицированным Flirt, может пройти около 5 дней, прежде чем больной почувствует симптомы. Хотя этот срок является условным. Симптомы могут появиться как раньше, так и позже.

Заразным, по данным врачей, человек является в течение 1-2 дней до появления симптомов и еще несколько дней после того, как симптомы исчезают. У некоторых людей все еще может выделяться живой вирус в течение недели после начала симптомов.

Альтернативы прививкам нет

Как и раньше, самой надежной защитой от ковида остается прививки. Они являются бесплатными. Украина имеет вакцину в достаточном количестве. Поэтому человеку надо только обратиться к своему семейному врачу или непосредственно в ближайшее медицинское учреждение. Медики используют омикрон специфические вакцины Пфайзер для прививки взрослых. Также есть детская вакцина Пфайзер для прививки детей от 6 лет.

Правила прививки

По новым правилам, люди, которые в предыдущие годы прошли полный базовый курс прививки (две или три прививки, в зависимости от вакцины) и сделали 4 или 5 бустеров в прошлом году, могут и в дальнейшем бесплатно ревакцинироваться. Они имеют право на одну вакцину. Если в этом отказывают, звоните в контакт-центр Министерство здравоохранения Украины по телефону 0 800 60 20 19. Звонок бесплатный. По этому телефону можно также получить ответы на вопросы о прививках.

Для людей, которые входят в группу риска, предусмотрено большее количество доз — ревакцинация через 6-12 месяцев. Группа риска — это люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями, люди старше 75 лет, а также люди до 60 лет с хроническими заболеваниями, которые могут привести к тяжелому течению ковида. Медицинские работники, педагоги, социальные работники — это люди из групп профессионального риска, они также должны проходить ревакцинацию раз в год.

Наличие прививки не гарантирует, что человек не заболеет. Но течение болезни у привитых значительно легче.

Какие перспективы?

Специалисты считают Flirt мягкой формой ковида, которая при правильном поведении человека и наличии у него прививок не должна приводить к тяжелым осложнениям. Но ковид будет мутировать и дальше, поэтому надо привыкать к его циркуляции и периодическому появлению больных. Кроме того, специалисты говорят о почти 300 последствиях ковида, которые могут не давать покоя переболевшему, сроком до полугода. Речь идет о бессоннице, ужасных снах, слабости, выпадении волос, боли в суставах, кашле, периодической головной боли.

Не следует также забывать, что во время ковидной пандемии отступил грипп. Его случаев, благодаря локдаунам, почти не регистрировали. Поэтому в этом году, по мнению Ольги Голубовской, грипп может пойти в наступление и его возбудитель станет более агрессивным.

К чему готовиться в случае одновременного наступления ковида и гриппа, специалисты пока не говорят. Только акцентируют на том, что надо четко выполнять рекомендации врачей, чтобы не перелечиться и не сделать этим самого себя более уязвимым к инфекционным заболеваниям.