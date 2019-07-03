Что почем на одесских пляжах? Часть 4: “Чайка” и 11-я станция Большого Фонтана

Корреспондент “Одесской жизни” продолжает обзоры одесских пляжей. В этот раз он отправился на пляж «Чайка» и оборудованный для людей с инвалидностью пляж на 11 станции Большого Фонтана. Мы расскажем, какие товары и услуги тут предлагают, насколько доступен и удобен отдых.

Пляж «Чайка» на 10-й станции Большого Фонтана

К пляжу можно добраться маршрутками №259, 185 (Львовская) и трамваем №18. Далее спускаться можно по дороге для автомобилей, которую любят и пешеходы, или же по лестнице. Для людей с инвалидностью можно двигаться прямо к лестнице – на ступеньках оборудованы дорожки для спуска на коляске.

По сей день на этом пляже продолжается строительство вело-пешеходной эстакады.

Набережная «Чайки» граничит с песчаной зоной, поэтому и магазины расположены близко к отдыхающим.

набережная_1 набережная (2)_1 IMG_0540_1

Средние цены такие: пиво – 25 гривен, вода – 15 гривен, чипсы – 25 гривен, мороженое – 20 гривен.

Здесь же торгуют всевозможными надувными игрушками, кругами, подводными масками и трубками, лопатками и ведерками – всем необходимым для безопасного и интересного отдыха детей на море.

На пляже сразу встречают бич-бои, предлагая шезлонг за 100 гривен, если с зонтом – 120 гривен, кровать – 400 гривен.

Пляж просторный, не заставлен от начала и до конца шезлонгами и «шатрами». Есть детская площадка прямо на песке, что очень удобно для семейного отдыха.

На песчаной зоне установлены бесплатные душевые. Так что смыть себя морскую воду и водоросли проблем не составит.

А вот туалет платный – 5 гривен.

Бесплатный же туалет можно найти, двигаясь в сторону 11-й ст. Б. Фонтана.

В этом же направлении расположены несколько ресторанов. Красный борщ со сметаной в одном из ресторанов обойдется в 90 гривен, классический салат «Цезарь» с курицей – 125 гривен, куриные котлеты с картофельным пюре – 90 гривен, бургер с говядиной (или курицей) и картофелем фри – 140 гривен, шашлык из свиной шеи – 150 гривен, куриный шашлык – 110 гривен.

Пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана

Отличается пляж тем, что тут есть специальные поручни и пандусы для удобного спуска на песок, есть дорожки на песке и даже в воду.

IMG_0570_1 спуск_1 спуск пандус с поручнями к морю_1

Оборудованы специальные места для посетителей и кабинка для переодевания.

Есть бесплатный туалет и душевая. Платных пляжных услуг тут нет.

душ на набережной пляжа для люд. с инв._1 туалет_1 набережная_1

На набережной пляжа 11 ст. Большого Фонтана есть небольшая закусочная. Изучаем меню: пиво – 25 гривен, чипсы – 30 гривен, мороженое – 22 гривны, вода – 15 гривен, свиной шашлык – 110 гривен, куриный шашлык – 75 гривен, шаурма – 60 гривен, сосиска в тесте – 30 гривен, шоколадный круассан – 20 гривен.

Оборудованные места для отдыхающих IMG_0581_1 IMG_0576_1 IMG_0573_1