В деле расстрела винницкого полицейского появились новые детали (видео)

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований, после трагических событий на блокпосту 20 апреля 2024 года нападавшие решили сбежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим.

«Несмотря на то, что общественности уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство полицейского, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой — поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим», — рассказали следователи.

Один из этих военнослужащих также сбежал из воинской части в Одесской области. Его задержали в среду, 24 апреля.

За сокрытие тяжкого преступления одному военному сообщено о подозрении по ч.1 ст. 396 УКУ, а другому, который самовольно оставил воинскую часть, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 407 УКУ.

Какое оружие перевозили нападавщие

Валерий и Виталий Василаке, сбежавшие из воинской части в Одесской области и убившие полицейского, перевозили с собой опасные боеприпасы. В месте, куда преступники скинули имущество, следователи обнаружили более 100 гранат.

Об этом сообщил руководитель специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк.

«Это предварительно, найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят осмотр места происшествия и описывают другое имущество», — рассказал Алексей Рыхлюк в эфире «Киев24».

По словам руководителя прокуратуры, в суде Валерий и Виталий Василаке рассказали, что везли вроде бы списанные боеприпасы в дом в Винницкой области. Также Алексей Рыхлюк подтвердил, что на момент совершения преступления оба мужчины были военными ВСУ.

Как сообщалось ранее, отцу и сыну Василаке, которые застрелили 20-летнего полицейского Максима Зарецкого и ранили его напарника, грозит пожизненное лишение свободы.