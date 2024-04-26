Одессит добыл «золото» на чемпионате Украины по судомоделизму (фото)

Об этом сообщает Одесский припортовый завод.

Соревнования по судомоделизму в Украине проводятся ежегодно весной, в этом году эстафету приняла Винница. Чемпионат проводился для отбора участников в состав национальной сборной команды для участия в чемпионате Европы в 2024 году в Болгарии.

В соревнованиях приняли участие более 150 моделей из разных уголков Украины, и очередную победу одержал Валерий Харет — работник АО «ОПЗ», кузнец на молотах и ​​прессах ремонтного цеха.

Валерий Харет – член Федерации судомоделизма и судомодельного спорта Украины, мастер спорта Украины, неоднократный призер Чемпионатов мира, Европы, Украины по судомодельному спорту.

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Соревнования прошли в классе С-3, где Валерий представил свою собственноручно сделанную модель французского фрегата LA VENUS 1782 года. Его работа была отмечена не только эстетикой и детализацией, но и высоким уровнем мастерства.

Материалы для построения таких серьезных сложных моделей добываются по крохам из многих источников.

«Мы всегда будем стремиться к новым победам. Каждое соревнование – это новые испытания и опыт. Готовясь к Чемпионату Украины 2024 года, который состоялся в Виннице, была проведена целая низкая кропотливая работа по детализации фрегата среди которых — изготовлен и установлен кормовой фонарь, штурвал, сделана обвязка пушек, изготовлена ​​носовая фигура и т.д. Полагаю, что все запланированное получилось. Ведь, золото Чемпионата – наше! Следующий этап – Чемпионате Европы в Болгарии. Готовимся», – рассказывает Валерий.

Моделированием Валерий увлекался еще с детства, собрал десятки моделей автомобилей, самолетов, зданий, судов и т.д. Профессионально судомоделирование начал заниматься с 2016 года и сосредоточился исключительно на кораблях.

Валерий создал уникальные макеты-копии голландской яхты, броненосца, датской шхуны и французского фрегата. Его работы неоднократно становились лауреатами и занимали призовые места на соревнованиях судомоделистов национального и международного уровней.