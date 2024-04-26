Одессит добыл «золото» на чемпионате Украины по судомоделизму (фото)

Работник Одесского припортового завода Валерий Харет завоевал золото на чемпионате Украины по судомоделизму, где он представил модель французского фрегата «LA VENUS» образца 1782 го
Об этом сообщает Одесский припортовый завод.
Соревнования по судомоделизму в Украине проводятся ежегодно весной, в этом году эстафету приняла Винница. Чемпионат проводился для отбора участников в состав национальной сборной команды для участия в чемпионате Европы в 2024 году в Болгарии.
В соревнованиях приняли участие более 150 моделей из разных уголков Украины, и очередную победу одержал Валерий Харет — работник АО «ОПЗ», кузнец на молотах и прессах ремонтного цеха.
Валерий Харет – член Федерации судомоделизма и судомодельного спорта Украины, мастер спорта Украины, неоднократный призер Чемпионатов мира, Европы, Украины по судомодельному спорту.
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Соревнования прошли в классе С-3, где Валерий представил свою собственноручно сделанную модель французского фрегата LA VENUS 1782 года. Его работа была отмечена не только эстетикой и детализацией, но и высоким уровнем мастерства.
Материалы для построения таких серьезных сложных моделей добываются по крохам из многих источников.
«Мы всегда будем стремиться к новым победам. Каждое соревнование – это новые испытания и опыт. Готовясь к Чемпионату Украины 2024 года, который состоялся в Виннице, была проведена целая низкая кропотливая работа по детализации фрегата среди которых — изготовлен и установлен кормовой фонарь, штурвал, сделана обвязка пушек, изготовлена носовая фигура и т.д. Полагаю, что все запланированное получилось. Ведь, золото Чемпионата – наше! Следующий этап – Чемпионате Европы в Болгарии. Готовимся», – рассказывает Валерий.
Моделированием Валерий увлекался еще с детства, собрал десятки моделей автомобилей, самолетов, зданий, судов и т.д. Профессионально судомоделирование начал заниматься с 2016 года и сосредоточился исключительно на кораблях.
Валерий создал уникальные макеты-копии голландской яхты, броненосца, датской шхуны и французского фрегата. Его работы неоднократно становились лауреатами и занимали призовые места на соревнованиях судомоделистов национального и международного уровней.