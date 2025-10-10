Одесский юмор: как маленький Абраша затмил Пикассо и Малевича

Когда одесская мама видит рисунок своего сына, на свет рождается не только гордость, но и бизнес-план, способный затмить всех художников – от Левитана до Малевича:

Абраша, боже мой, сыночка, а и де ты взял такую красоту? Сам нарисовал! Это вот в этой художке ты сам нарисовал! И шо никто не помогал? Кто помогал? Фима! А шо он делал? Кисточки твои мыл. В связи с чем? А-а-а, шоб ты для него тоже нарисовал. Понятно. А ещё кто помогал? Учитель! А он шо делал? Тыкал пальчиком туда, где надо мазать краской… Ну это каждый может. Бора, Бора, иди скорее сюдой. Смотри какой шедевр нарисовал мой сын. Ладно, и твой тоже. Пикассо отдыхает, Ван Гог мучается в бессилье. Левитан кусает локти. А Малевич обиделся и нарисовал красный треугольник.

Так, Бора, срочно бей гвоздь вот на эту стену. Щас мы этот шедевр повесим на стену, шобы ходить мимо и восторгаться. Абраша, сыночка, теперь я знаю, шо с голода я не умру. Твои картины нас прокормят. А скока стоит урок у этого учителя? Скока! А за шо платить такие самашедшие деньги, если он тока тыкал пальчиком. Ну и шо, шо он знает кудой тыкать… Мы теперича все знаем. Это скока разов к нему надо ходить? Раз в неделю! Самашедшие деньги. Так эту картину надо, таки, продать. Это, конечно, шедевр, но продать надо. Абраша нам ещё нарисует. Тока подпись надо поставить не «Абрам Левинзон 8 лет», а што-то типа «Рука неизвестного автора», этот маркетинговый ход я продумаю. Када тебе в следующий раз в художку? В субботу! Это шо в шаббат! Ты что, с ума взбесился. Тока пошла живая копейка. Не смей гневить создателя. На уроки тока у пятницу. И надо продумать тему рисунков… Что-то типа «Времена года». Про природу это всегда актуально. Ещё никто не смог сказать, шо нарисованое дерево слишком кривое…

Так, сына, мама берет твое образование в свои руки. Шо значит, шо учитель не согласится! Какая там ещё тема урока… какие шары и конусы. Тебе нужно быстрее научиться не табуретки рисовать, а Джоржа Вашингтона. Причем в зелёном цвете. Шо значит подсудное дело. В Америке значит можно рисовать, а в Одессе низя? А мы никому не расскажем. Бора, замолчь, не мешай мине строить финансовую империю. Так, я все придумала. Я сама пойду в художку. Пусть мине этот учитель тоже покажет де и как тыкать кисточкой.

Марина ГАРНИК

