Комбайн за миллионы — только для специалистов

Дмитрий Узун, руководитель сельского хозяйства «Прогресс», село Вознесеновка, Буджакская громада:

— Мы в этом году решили весеннюю посевную не проводить совсем, посчитали, что экономически сейчас это не выгодно. Все наши поля засеяны озимой пшеницей, прогноз на урожай неплохой, но очень нужен дождь. Благодаря программе бронирования нам удалось сохранить минимум специалистов — механизаторов, комбайнеров, агрономов, водителей. Конечно, все они мужчины.

Люди, которые болтают о том, что можно и женщину посадить за руль комбайна, не понимают, что такое современная техника. Мы используем дорогую импортную технику — чтобы ее освоить, надо иметь опыт, образование. Это не так, как раньше — два рычага есть, то сел и поехал. Все наши комбайны оснащены компьютерами. Сейчас, чтобы подготовить высококлассного комбайнера, механизатора, нужен минимум год. У нас на технике работают ребята с высшим образованием. Я не могу позволить себе посадить на комбайн, который стоит миллионы, человека без соответствующей квалификации. Конечно, и зарабатывают ребята хорошо — во время сбора урожая комбайнеры, механизаторы, водители получают от пятидесяти до ста тысяч гривен в месяц.

Сейчас идет опрыскивание — вносим удобрения для защиты растений. Механизатор, задействованный в процессе, получает 2,5 тысячи в день. У нас женщины работают только в бухгалтерии. Даже на току им сейчас нет работы: комбайн во время уборки урожая одновременно прекрасно чистит зерно сам, так что с поля пшеница сразу едет на элеватор.

Может ли снять женщина колесо с комбайна?

Светлана Лукашевич

Светлана Лукашевич, руководитель фермерского хозяйства «Светлана», село Слободка, Бессарабская громада:

— Нам удалось забронировать пятьдесят процентов работников, поэтому сохранить самых критических специалистов — опытных комбайнеров, механизаторов, водителей, дальнобойщиков. Но этого мало — площадь посевов достаточно большая, поэтому во время жатвы приходится привлекать комбайнеров со стороны. И с этим есть проблема — чтобы доехать к нам, в пограничную зону, нужно не просто иметь бронирование или отсрочку, нужно еще разрешение от пограничной службы, иначе блокпост на Паланке не проехать. А это отнимает много времени. Кроме этого, часть нашей земли находится почти на пограничной полосе, а во время жатвы люди работают и днем, и ночью — на это тоже нужны разрешения. Считаю, что эту процедуру для аграриев должны упростить, ведь именно мы закладываем золотой ресурс страны — зерно. Именно аграрный сектор является стратегическим для Украины.

Что касается женщин-механизаторов, это миф. Я как женщина, которая работает в сельском хозяйстве не первый год, хорошо понимаю, что такое современная техника. Здесь нужны не только знания, опыт, нужна еще и физическая сила. Представьте себе, сможет ли женщина переключить самостоятельно прицепные агрегаты, настроить сеялку, а если спустит большое колесо? Нет, настаиваю: сельским хозяйствам нужны сильные, здоровые мужчины, и не просто мужчины, а профессиональные специалисты. Относительно урожая этого года, то мы засеяли пшеницу, рапс, ячмень, придерживались всех технологий, так что урожай будет. Но одно дело — вырастить его, другое — вовремя собрать. Поэтому нам крайне нужны наемные комбайны, а вместе с ними и сопровождающая машина технической помощи, которая в случае поломки сразу в поле ее устранит. Мы уже проводим переговоры, откуда будем привлекать комбайны, однако в этом году они не смогут к нам приехать в полном составе — комбайнеров стало меньше, часть на фронте, а те, кто остался, получили бронирование частично. То же самое с технической помощью. Поэтому, вероятно, к нам приедет только по одному комбайнеру на комбайн, когда обычно их было два. Это может поставить под удар своевременный сбор урожая.

Сельские женщины и так много на себе тянут

Петр Ламбов

Петр Ламбов, руководитель сельхозпредприятия «Петросталь», село Петровск, Бессарабская громада:

— Забронировать нам удалось только половину наших ценных специалистов. Я не понимаю, почему работников полиции бронируют на сто процентов, а сельских хозяйств — только на пятьдесят. Мы же делаем большой вклад в бюджет, экспортируем зерно и зарабатываем деньги для государства! Часть наших ребят — универсалов своего дела — сейчас на войне, ведь механизаторы там тоже нужны, потому что они справляются с любой техникой.

На этот год мы засеяли пшеницу, ячмень, горох. Сбор урожая будем проводить с помощью привлеченных комбайнеров и водителей, потому что собственными силами не справимся. Наше хозяйство еще занимается виноградарством, вот там работает вполне женская бригада. Хотя труд этот очень нелегкий — одна обрезка лозы чего стоит. Сельские женщины и так много на себе тянут — огороды, домашнее хозяйство, дети, еще успевают и деньги зарабатывать.

Сегодня комбайнеры — на вес золота

Михаил Соловьев

Михаил Соловьев, агроном фермерского хозяйства «АГРО РОСТ СОЛО», село Вознесеновка, Буджакская громада:

— У нас семейный бизнес, растениеводством мы занимаемся уже десять лет. Сразу скажу — очень тяжело сейчас с кадрами, людей на селе катастрофически не хватает: кто-то на войне, кто-то — за границей. Во время полевых работ за трактор сажусь и я, и мой сын Иван. Дочь приезжает из Одессы и работает на весовой, жена готовит, чтобы накормить людей в поле. Забронировать людей пока не получилось, сейчас сын занимается этим вопросом. Очень надеемся, что хотя бы некоторых из наших работников удастся забронировать, иначе работать не будет с кем.

На жатву собираю людей из соседних сел. Сегодня опытные комбайнеры, механизаторы — на вес золота. В этом году мы засеяли пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу, подсолнечник, лен. Так что собирать будет что, начиная с июня и до самого октября.

Относительно того, чтобы посадить женщину за трактор, то это полный бред. Об этом говорят люди, которые ничего не понимают в аграрной сфере. Может, какая-то женщина и проедет пару километров, сделает селфи за рулем, но это не значит, что она сможет работать на тяжелой сельскохозяйственной технике. Поэтому в начале лета будем привлекать специалистов на время жатвы из других регионов, потому что своих не хватит. Надеюсь, закончится война, ребята вернутся, и мы будем, как и раньше, выращивать хлеб и радоваться жизни.

Мы стали больше помогать друг другу

Дмитрий Чиканчи, руководитель сельхозпредприятия «Яровский», село Яровое, Бессарабская громада:

— Мы сделали все возможное, чтобы сохранить своих людей. Сейчас у нас 15 механизаторов, из них семь — забронированы, шесть имеют отсрочку по семейным обстоятельствам, другие — пенсионеры. Есть два современных комбайна «Джон Дир» и «Нью Холанд», но на жатву будем еще привлекать, уже договорились с комбайнерами из другого хозяйства. У них есть бронирование, живут они недалеко, поэтому разрешительные документы им не нужны.

В этом году засеяли пшеницу, ячмень, горох, подсолнечник. Урожай будет неплохой, однако нужны дожди. Работают и женщины — на току, в бухгалтерии, на мельнице, на кухне, потому что во время сбора урожая мы бесплатно кормим трижды в день людей прямо в поле. Мы ценим наших ребят. Кстати, когда у нас заканчивается горячая пора, ребята едут помогать другим сельским хозяйствам. В прошлом году работали на Житомирщине.

Вообще за время войны между аграриями окрепла взаимоподдержка — мы начали больше помогать друг другу, выручать семенами, удобрениями, техникой, топливом. Сейчас такие тяжелые времена, что без поддержки тяжело выжить.

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