Ключевые моменты:

Агропредприятия Одесчины с начала года получили 3 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

Лидеры по кредитам: Киевская область — 3,1 млрд грн (473 предприятия), а по количеству кредитов Кировоградская область — 2,5 млрд грн (517 предприятий).

Всего 5 158 агропредприятий оформили кредиты на 33,2 млрд грн по программе «5-7-9%».

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, финансирование получили 463 предприятия Одесского региона — это вторая позиция по объемам кредитования. Лидирует Киевская область — 473 хозяйства там оформили кредиты на сумму 3,1 млрд грн. Первое место по количеству участников программы занимает Кировоградская область: 517 предприятий оформили займы, однако общая сумма там меньше — около 2,5 млрд грн.

Всего с начала года по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» кредиты получили 5 158 агропредприятий по всей стране на общую сумму свыше 33,2 млрд грн. Ещё 11 тыс. предприятий привлекли более 76,3 млрд грн по другим государственным программам поддержки.

Льготное кредитование аграриев по программе «5-7-9» будет доступно и в 2024–2025 годах благодаря поддержке Всемирного банка в рамках проекта ARISE, направленного на восстановление украинского сельского хозяйства.

