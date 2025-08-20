Ключевые моменты:

Первый урожай артишока с площади 1 га составил около 3 тонн, часть продукции использовали для маринования и кулинарных экспериментов.

Выращивание артишока было вызвано необходимостью искать новые культуры на фоне изменений, связанных с войной.

Почему выбрали артишок и какие планы

Как рассказала директор ООО «Бонелет» Алина Сиденко, до войны хозяйство специализировалось на яблоках и грушах, но нестабильность заставила пробовать новые культуры. Артишок был выбран как перспективный продукт с растущим спросом среди украинцев, особенно одесситов, которые открыты к необычным вкусам.

Площади под артишоком составляют пока 1 га, а нынешний сезон только начинается, поэтому осенью ожидают окончательных результатов. Выращивание сопровождается трудностями: дефицит влаги, недостаток опыта и информации, вредители, но компания планирует расширять площади и экспериментировать с новыми культурами, в частности инжиром.

Рынок ориентируется на здоровое питание и европейские тенденции, поэтому артишок имеет большой потенциал стать популярным продуктом.

