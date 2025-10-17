Ключевые моменты:

Отключение света в Одессе и области — результат массированных атак на энергетику. Они нужны, чтобы спасти систему от полного выхода из строя.

Графики действуют только при контролируемой ситуации. Сейчас используются экстренные отключения — без предупреждения.

Никто не выбирает, кого отключать. Просто линии, к которым подключены дома, отключаются централизованно.

Почему снова отключили свет? Ответы от ДТЭК

В последнее время в Одессе и области фиксируется большое количество отключений электроэнергии. Люди возмущены — иногда свет пропадает по несколько раз в день или на долгие часы.

В компании ДТЭК Одесские электросети объяснили: главная причина — атаки России на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов «Укрэнерго» вынуждено давать команды на экстренные отключения. Это позволяет стабилизировать систему и предотвратить ее полный выход из строя.

Почему не по графику?

Во время экстренных отключений графики не работают. Такие отключения — это реакция на критическую ситуацию, и решение принимается в реальном времени. Например, если потребление превышает возможности системы — определенные линии мгновенно обесточиваются.

Почему одних отключают чаще?

Диспетчеры ДТЭК стараются равномерно распределять нагрузку, но достичь полной справедливости сложно, особенно когда отключают более половины сети. Система работает с целыми линиями, поэтому невозможно «выбрать» конкретные дома или районы.

Может ли быть так, что свет отключают дважды подряд?

К сожалению, такое возможно. Экстренное отключение может наложиться на плановое, если дом подключен к нескольким линиям или одна из них попадает под аварийное отключение.

Можно ли не выполнять команды «Укрэнерго»?

Нет. ДТЭК — лишь часть единой энергосистемы Украины, и как и все другие операторы, обязан выполнять указания диспетчерского центра.

В ДТЭК отмечают, что сейчас система держится усилиями энергетиков, поэтому людей просят экономить электроэнергию, по крайней мере утром и вечером. Также Минэнерго рекомендовало жителям иметь резервные источники питания как минимум на трое суток.

Читайте также: Одесса готовится к тяжелой зиме: что изменится с 1 ноября