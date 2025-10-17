Ключевые моменты:
- Отключение света в Одессе и области — результат массированных атак на энергетику. Они нужны, чтобы спасти систему от полного выхода из строя.
- Графики действуют только при контролируемой ситуации. Сейчас используются экстренные отключения — без предупреждения.
- Никто не выбирает, кого отключать. Просто линии, к которым подключены дома, отключаются централизованно.
Почему снова отключили свет? Ответы от ДТЭК
В последнее время в Одессе и области фиксируется большое количество отключений электроэнергии. Люди возмущены — иногда свет пропадает по несколько раз в день или на долгие часы.
В компании ДТЭК Одесские электросети объяснили: главная причина — атаки России на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов «Укрэнерго» вынуждено давать команды на экстренные отключения. Это позволяет стабилизировать систему и предотвратить ее полный выход из строя.
Почему не по графику?
Во время экстренных отключений графики не работают. Такие отключения — это реакция на критическую ситуацию, и решение принимается в реальном времени. Например, если потребление превышает возможности системы — определенные линии мгновенно обесточиваются.
По теме: Ситуация со светом: после ударов по энергетике во всех регионах Украины могут ввести графики
Почему одних отключают чаще?
Диспетчеры ДТЭК стараются равномерно распределять нагрузку, но достичь полной справедливости сложно, особенно когда отключают более половины сети. Система работает с целыми линиями, поэтому невозможно «выбрать» конкретные дома или районы.
Может ли быть так, что свет отключают дважды подряд?
К сожалению, такое возможно. Экстренное отключение может наложиться на плановое, если дом подключен к нескольким линиям или одна из них попадает под аварийное отключение.
Можно ли не выполнять команды «Укрэнерго»?
Нет. ДТЭК — лишь часть единой энергосистемы Украины, и как и все другие операторы, обязан выполнять указания диспетчерского центра.
В ДТЭК отмечают, что сейчас система держится усилиями энергетиков, поэтому людей просят экономить электроэнергию, по крайней мере утром и вечером. Также Минэнерго рекомендовало жителям иметь резервные источники питания как минимум на трое суток.
