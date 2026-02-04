Ключевые моменты:
- Перебои с электричеством, водой и отоплением в Одесской области увеличивают риск острых кишечных инфекций.
- Бытовые условия усложняют гигиену, способствуя распространению болезней.
- Профилактика болезни.
Опасность касается не только Одессы, но и Украины
В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней собрали оперативный штаб из-за роста случаев кишечных инфекций в Украине, включая фиксирующиеся во время отдыха.
В целом эксперты рассмотрели текущую эпидситуацию, ход расследований и отметили меры по сдерживанию распространения и раннему выявлению новых вспышек. Также решили усилить эпиднадзор, взаимодействие между службами и проверку качества сбора данных.
Кстати, особый акцент сделали на бытовых условиях в Одесской области. Ведь нестабильная ситуация с электричеством, перебоями с водой и теплом в отдельных районах усложняют базовую гигиену, что повышает вероятность инфекций и рост больных.
Специалисты рекомендуют одесситам строго соблюдать гигиену в быту и на отдыхе, проверять воду и продукты, а также избегать рисков для здоровья по возможности.
Кстати, в центре сообщили о росте кишечных инфекций в горных и курортных зонах Украины. Поэтому эксперты рекомендуют помнить несколько простых, но действенных советов:
- пейте только бутылированную или кипяченую воду;
- используйте безопасную воду даже для чистки зубов;
- избегайте льда в напитках, если не уверены в его происхождении;
- отдавайте предпочтение проверенным заведениям питания;
- будьте осторожны с уличной едой и быстрыми перекусами;
- не употребляйте пищу, которая хранилась без холодильника или выглядит сомнительно.
- мойте руки с мылом перед едой и после туалета;
- используйте антисептик после общественных мест;
- регулярно очищайте руки после контакта с перилами, дверными ручками, гаджетами.
Читайте также:
- Черное море подает сигнал SOS: эксперты объяснили, что убивает морских коньков;
- Загрязнение побережья Одессы подсолнечным маслом: эколог рассказал о скрытых последствиях.