Ключевые моменты:

Перебои с электричеством, водой и отоплением в Одесской области увеличивают риск острых кишечных инфекций.

Бытовые условия усложняют гигиену, способствуя распространению болезней.

Профилактика болезни.

Опасность касается не только Одессы, но и Украины

В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней собрали оперативный штаб из-за роста случаев кишечных инфекций в Украине, включая фиксирующиеся во время отдыха.

В целом эксперты рассмотрели текущую эпидситуацию, ход расследований и отметили меры по сдерживанию распространения и раннему выявлению новых вспышек. Также решили усилить эпиднадзор, взаимодействие между службами и проверку качества сбора данных.

Кстати, особый акцент сделали на бытовых условиях в Одесской области. Ведь нестабильная ситуация с электричеством, перебоями с водой и теплом в отдельных районах усложняют базовую гигиену, что повышает вероятность инфекций и рост больных.

Специалисты рекомендуют одесситам строго соблюдать гигиену в быту и на отдыхе, проверять воду и продукты, а также избегать рисков для здоровья по возможности.

Кстати, в центре сообщили о росте кишечных инфекций в горных и курортных зонах Украины. Поэтому эксперты рекомендуют помнить несколько простых, но действенных советов:

пейте только бутылированную или кипяченую воду;

используйте безопасную воду даже для чистки зубов;

избегайте льда в напитках, если не уверены в его происхождении;

отдавайте предпочтение проверенным заведениям питания;

будьте осторожны с уличной едой и быстрыми перекусами;

не употребляйте пищу, которая хранилась без холодильника или выглядит сомнительно.

мойте руки с мылом перед едой и после туалета;

используйте антисептик после общественных мест;

регулярно очищайте руки после контакта с перилами, дверными ручками, гаджетами.

