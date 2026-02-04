Ключевые моменты:

  • Перебои с электричеством, водой и отоплением в Одесской области увеличивают риск острых кишечных инфекций.
  • Бытовые условия усложняют гигиену, способствуя распространению болезней.
  • Профилактика болезни.

Опасность касается не только Одессы, но и Украины

В Одесском областном центре контроля и профилактики болезней собрали оперативный штаб из-за роста случаев кишечных инфекций в Украине, включая фиксирующиеся во время отдыха.

В целом эксперты рассмотрели текущую эпидситуацию, ход расследований и отметили меры по сдерживанию распространения и раннему выявлению новых вспышек. Также решили усилить эпиднадзор, взаимодействие между службами и проверку качества сбора данных.

Кстати, особый акцент сделали на бытовых условиях в Одесской области. Ведь нестабильная ситуация с электричеством, перебоями с водой и теплом в отдельных районах усложняют базовую гигиену, что повышает вероятность инфекций и рост больных.

Специалисты рекомендуют одесситам строго соблюдать гигиену в быту и на отдыхе, проверять воду и продукты, а также избегать рисков для здоровья по возможности.

Кстати, в центре сообщили о росте кишечных инфекций в горных и курортных зонах Украины. Поэтому эксперты рекомендуют помнить несколько простых, но действенных советов:

  • пейте только бутылированную или кипяченую воду;
  • используйте безопасную воду даже для чистки зубов;
  • избегайте льда в напитках, если не уверены в его происхождении;
  • отдавайте предпочтение проверенным заведениям питания;
  • будьте осторожны с уличной едой и быстрыми перекусами;
  • не употребляйте пищу, которая хранилась без холодильника или выглядит сомнительно.
  • мойте руки с мылом перед едой и после туалета;
  • используйте антисептик после общественных мест;
  • регулярно очищайте руки после контакта с перилами, дверными ручками, гаджетами.

