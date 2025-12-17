Ключевые моменты:

В Одессе временно пропала вода в Киевском и частично Хаджибейском районах;

Причина — аварийное отключение электроэнергии на объектах водоканала;

После восстановления света подача воды нормализуется.

Перебои с водоснабжением в Одессе

Из-за аварийного отключения электроэнергии на некоторых объектах водоканала в Одессе возникли временные перебои с водоснабжением. Проблемы затронули Киевский район и часть Хаджибейского района города.

Как сообщили в Инфоксводоканале, отсутствие воды связано именно с отключением электричества.

В ДТЭК Одесские электросети подтвердили аварийную ситуацию в Одесском районе.

«После последнего вражеского обстрела энергосистема работает на пределе своих возможностей. К сожалению, в 17:30 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании. В настоящее время частично обесточены объекты критической инфраструктуры и часть клиентов Одесского района, в частности Одессы», — сообщили в компании.

В настоящее время энергетики уже занимаются восстановлением энергоснабжения. После того как электричество будет подано на объекты водоканала, водоснабжение в районах стабилизируется в обычном режиме.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальными сообщениями коммунальных служб.

Читайте также: Блекаут в Одессе: как город живет без света и воды?