Ключевые моменты:

ЕС выделяет Украине 90 млрд евро; санкции против РФ продлены.

Россия снова атакует прифронтовые области и энергообъекты Украины.

Ночные атаки дронов оставили без света ряд городов в РФ.

Потери оккупантов за сутки – 1220 человек, уничтожены танки, артиллерия и БпЛА.

ЕС согласовал финансовую помощь Украине

Участники саммита ЕС достигли соглашения о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах.

Об этом в ночь на пятницу, 19 декабря сообщили главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Фон дер Ляйен уточнила, что деньги Украине предоставят не путем предоставления «репарационного кредита», а за счет заимствований ЕС на рынках капитала.

По данным издания Politico, саммит лидеров ЕС длился 15 часов и закончился около 3:00 часов ночи.

«У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы обещали, мы выполнили», – заявил Антониу Кошта.

Кроме того, лидеры ЕС продлили на полгода все санкции против России. Саммит ЕС также поручил Еврокомиссии продолжить работу над «репарационным кредитом» Киеву на основе замороженных активов РФ.

В пресс-релизе Совета ЕС подчеркивается, что в финансировании гарантий не будут принимать участие три страны ЕС – Чехия, Венгрия и Словакия. Также отмечается, что Украина будет погашать этот кредит только после получения репараций от России.

Работа над «техническими и правовыми аспектами инструментов, предусматривающих предоставление репарационного займа на основе денежных остатков, связанных с иммобилизованными (замороженными) активами России» будет продолжена.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, этот заем беспроцентный и «по сути бесповоротный для Украины». Также он рассказал и другие подробности:

деньги будут направлены на бюджет и оборону;

погашение займа возможно только после того, как рф компенсирует ущерб за войну;

работа над репарационным кредитом идет и нуждается в дополнительной подготовке.

Оккупанты атаковали Днепропетровщину

В ночь на 19 декабря российские оккупанты обстреляли прифронтовые громады Днепропетровской области.

Россияне атаковали БпЛА Синельниковскую, а также Петропавловскую, Украинскую, Дубовиковскую громады.

Огнем уничтожено авто. Загорелись также частные дома и летняя кухня. Повреждена инфраструктура, отметили в областной ОВА.

Силы ПВО сбили над областью 7 БпЛА противника.

Ночные удары РФ оставили без света десятки тысяч украинцев

Масштабные повреждения электросетей зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях после атак РФ.

По данным Минэнерго, в настоящее время в Одесской области из-за ночных ударов по энергообъекту без электроснабжения остаются более 73 тысяч потребителей.

В Днепропетровской области – более 26 тысяч абонентов без света. Самая сложная ситуация – в приграничных и прифронтовых регионах.

Ночная «движуха» в России: без света Ростов, Орел, Тольятти и Таганрог

В то же время знатная «движуха» этой ночью была и в само России: в Ростове, Орле, Тольятти и Таганроге жалуются, что после ударов по Ростову и Орлу у них пропал свет.

Жители Орла пишут, что атаковала Орловская ТЭЦ. Губернатор региона скромно называет объект «коммунальным» и предупреждает, что возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения, а также горячей воды в одном из районов города.

Отсутствует электричество и в части Ростова, Таганрога и нескольких хуторов Ростовской области.

В Тольятти Самарской области РФ местные жители пишут, что атакован и горит завод «Тольяттиазот» (ТОАЗ). Дорога к предприятию перекрыта.

«Тольяттиазот» – один из крупнейших химических заводов России, входит в десятку самых больших мировых производителей аммиака.

Минус еще 1220 оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 426 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники оккупантов.

