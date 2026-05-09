Ключевые моменты:

Валерий Феденков служил номером расчета в минометном взводе 3-го батальона морской пехоты.

До полномасштабной войны он работал строителем в Измаиле и Одессе, был мастером на все руки.

Защитник прошел путь от сапера до минометчика, воевал на сложных участках фронта и имел статус участника боевых действий.

Воин погиб вблизи населенного пункта Доброполье Покровского района, до последнего оставаясь верным присяге.

Как сообщает Измаильская районная государственная администрация, защищая свободу и независимость Украины, погиб местный житель – матрос Валерий Валерьевич Феденков.

Валерий родился и вырос в Измаиле. После школы получил профессию повара в училище №38, однако большую часть жизни посвятил строительному делу. Его знали как трудолюбивого и ответственного человека, чьи руки помогали возводить здания в Измаиле и Одессе. В свободное время Валерий увлекался рыбалкой и всегда был опорой для своей семьи.

С началом полномасштабного вторжения России Валерий Феденков встал на защиту Родины. Сначала он осваивал профессию сапера, а позже перевелся в минометное подразделение морской пехоты. Служил на горячих точках боевого противостояния с российскими оккупантами, принимал непосредственное участие в боевых действиях, имел статус УБД.

«Даже в самые трудные моменты оставался преданным собратьям и Родине. Приезжал в отпуск, чтобы провести в последний путь мать… Надеялся, что после Победы вернется в дом родителей, чтобы обустроить его и строить собственное счастье», – рассказали в Измаильской РГА.

Свой последний бой матрос Валерий Феденков принял в районе населенного пункта Доброполье Покровского района. Он до конца выполнил свой воинский долг, отдав жизнь за мирное будущее Украины.

Валерия Феденкова похоронят в родном Измаиле на Аллее Славы Нового кладбища.