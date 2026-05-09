Ключевые моменты:

Силы ПВО сбили или подавили 34 российских беспилотника из 43 запущенных целей.

В Днепропетровской и Черниговской областях в результате обстрелов есть погибшие.

За сутки на фронте произошло 245 боевых столкновений, наиболее напряженной остается ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Россия атаковала Украину дронами и ракетой во время объявленного перемирия

Несмотря на путинское заявления о перемирии, российские войска продолжили массированные атаки по территории Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 8 мая и до утра 9 мая российские войска выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М», а также 43 ударных беспилотника различных типов — Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия».

Украинская противовоздушная оборона предварительно уничтожила или подавила 34 воздушные цели. Вместе с тем зафиксированы попадания ракеты и девяти ударных дронов в шести локациях. Еще на двух локациях упали обломки сбитых целей.

Российские оккупационные войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область с применением артиллерии и беспилотников. По состоянию на 07:30 9 мая, как сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, известно о двух погибших и двух раненых.

Также оккупанты атаковали дронами пограничное село в Черниговской области, в результате чего есть погибшие и раненый. Об этом сообщили в ГСЧС Украины. По данным спасателей, погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Также травмирован 55-летний местный житель.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки российская армия нанесла один ракетный удар, 23 авиаудара и сбросила 87 управляемых авиабомб. Также противник применил 8189 дронов-камикадзе и совершил 1936 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Наиболее активные боевые действия продолжались на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 37 штурмов российских войск. Еще 22 атаки зафиксированы на Гуляйпольском направлении.

За сутки потери российской армии, по данным Генштаба, составили 1080 человек. Также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, 82 артиллерийские системы, две РСЗО, средство ПВО и большое количество беспилотников и техники.

Напомним, министерство обороны РФ заявило о введении режима прекращения огня с 00:00 8 мая до 10 мая. По утверждению российской стороны, на этот период якобы должны быть остановлены все боевые действия.

Трамп заявил о возможном продлении перемирия между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что трехдневное перемирие между Украиной и Россией может быть продлено после 11 мая.

По словам американского лидера, он хотел бы, чтобы прекращение огня продолжалось дольше.

«Россия и Украина — это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие», — заявил Трамп.

Напомним, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по результатам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Оккупанты переработали разрушенные дома Мариуполя в щебень для дорог

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти переработали разрушенные дома Мариуполя на 100 тысяч тонн щебня.

По его словам, материал использовали для строительства автодороги Новоазовск — Мариуполь, насыпи будущей железной дороги и объездной трассы.

Андрющенко заявил, что на полигоне «Площадка Б» в Кальмиусском районе круглосуточно работают три дробилки, перерабатывающие остатки демонтированных домов 2022–2023 годов.

Он подчеркнул, что масштабы разрушений Мариуполя остаются огромными даже спустя годы после начала оккупации.