Ключевые моменты:

В Арцизской громаде создают место временного содержания бездомных животных.

Полноценный приют в городе пока не планируют из-за нехватки финансирования.

Жители и волонтеры требуют объяснить, как будет работать новая инициатива.

В Арцизе обустраивают временное содержание для бездомных животных

О создании в Арцизе площадки для временного содержания бездомных животных сообщил глава Арцизского городского совета Сергей Парпуланский. По его словам, проблема бездомных животных в громаде остается актуальной и требует комплексного подхода.

На территории уже установили вольеры и начали создавать базовые условия для ухода и безопасности животных.

Власти отмечают, что строительство полноценного приюта требует значительных финансовых затрат, которые местный бюджет сейчас не способен покрыть. Поэтому в громаде решили собственными силами организовать место для временного пребывания животных.

«Это не приют в классическом понимании. Это вынужденное, но важное решение, чтобы животные не оставались на улице без присмотра» — отметил мэр Арциза.

Для работы инициативы власти рассчитывают на помощь волонтеров и неравнодушных жителей. В громаде просят поддерживать животных кормами, помогать в уходе, а также участвовать в поиске новых хозяев.

Инициатива есть, но вопросов много

Одновременно местные жители В частности, людей интересует, какой официальный статус будет иметь учреждение, кто будет отвечать за уход за животными и предусмотрены ли бюджетные рабочие места.

Также жители спрашивают, каким образом будет финансироваться содержание животных, как долго они смогут находиться на территории и что будет происходить после завершения срока временного содержания.

При этом волонтеры опасаются, что решение проблемы бездомных животных снова ляжет на их плечи. Ведь до сих пор они и так обеспечивают город бесплатными регулярными стерилизациями и вакцинациями животных.