Ключевые моменты:

Инцидент произошел 8 мая в одном из лицеев Сафьяновской громады.

В больницу доставили семерых пятиклассников с признаками отравления.

Предварительно, дети приняли неизвестные таблетки, которые считали витаминами.

Полиция проводит проверку и устанавливает происхождение вещества.

Сегодня днем, 8 мая, в полицию поступил тревожный сигнал от врачей Измаильского района. В местную больницу доставили группу детей – семерых учеников одного из лицеев Сафьяновской громады. У всех пострадавших диагностировали отравление неизвестным веществом.

Как сообщает областное управление полиции, предварительное расследование прояснило детали случившегося. Выяснилось, что на перемене одна из учениц пятого класса угостила друзей таблетками. Девочка заверила сверстников, что принесла из дома «витамины». Вскоре после приема препарата всем детям стало плохо, и администрация учебного заведения вызвала скорую помощь.

Сейчас правоохранители выясняют, что именно за препарат приняли школьники и как он попал в руки ребенку. Полицейские проводят проверку, по результатам которой инциденту дадут правовую оценку. Информация о состоянии здоровья детей на данный момент уточняется.

Как сообщалось ранее, 6 мая в бывшем карьере возле Березовки утонул 15-летний подросток.