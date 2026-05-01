Ключевые моменты:

Штаб-сержант Станислав Евтушенко участвовал в боевых действиях с 2014 года, имел опыт службы в Афганистане и на Донбассе.

После 2022 года служил в 110-й бригаде ТрО и 37-й бригаде морской пехоты.

Боец, известный под позывным «Дед», погиб 23 апреля 2026 года в результате удара FPV-дрона.

Информация о дате и месте прощания будет сообщена дополнительно.

О потере сообщила дочь воина Кристина, которая также является военнослужащей.

Путь защитника: от Афганистана до морской пехоты

Станислав Евтушенко родился 10 сентября 1968 года в селе Загнитков, но проживал в селе Баштанков Подольского района, где до войны занимался сельским хозяйством. Его военный опыт начался еще в юности во время службы в артиллерийских подразделениях в Афганистане. В 2014 году он не остался в стороне и отправился на Донбасс добровольцем.

С началом полномасштабного вторжения Станислав вновь вернулся в строй. Сначала он защищал Украину в составе 68-го отдельного стрелкового батальона 110-й бригады ТрО, в частности в 2023 году выполнял задачи в окрестностях Авдеевки. Позже перевелся в 37-ю отдельную бригаду морской пехоты, где в составе первого батальона находился на позициях с декабря 2025 года.

Обстоятельства гибели и память

По словам дочери военнослужащего, жизнь бойца оборвалась 23 апреля 2026 года в результате удара вражеского FPV-дрона.

Среди сослуживцев Станислав Евтушенко был известен под позывным «Дед».

«Он был среди побратимов мудрым и отважным, учил выживать на войне и уберег многие жизни. Всегда шел первым, не боясь врага, и всегда оставался один, если чувствовал риск для кого-то, прикрывая побратимов», – вспоминает дочь погибшего героя.

У Станислава остались дети и внуки, которых он воспитывал в духе патриотизма и любви к Украине.

Кристина подчеркнула, что хочет, чтобы вклад ее отца вклад ее отца в защиту страны навсегда остался в памяти людей.

Церемонии прощания со Станиславом Евтушенко пройдут в городе Кодыма и селе Баштанков. Точная дата похорон будет сообщена позже.

Источник: Суспільне