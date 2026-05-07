Ключевые моменты:

Алексей Максименко пошел добровольцем в штурмовую бригаду, скрыв это от мамы и жены

После тяжелых ранений и потери слуха он отказался оставаться в тылу и вернулся на фронт

В декабре 2023 года боец с позывным «Манул» пропал без вести под Новомихайловкой в Донецкой области

Родные продолжают поиски, верят в его возвращение и видят в странных звонках и знаках надежду

О поисках через ДНК-тесты, портрете на гигантском флаге Украины и о том, как детские мечты о возвращении отца становятся главным смыслом жизни для целой семьи, рассказала журналистке «Одесской жизни» Любови Кузьменко сестра воина Юлия.

Солгал о повестке и ушел добровольцем

– Когда началось полномасштабное вторжение России, брат поделился со мной, что хочет пойти добровольцем в «штурмовики», – говорит Юлия Максименко. – Я, конечно, просила подождать, мол, может, война скоро закончится. Но он был непоколебим в своем решении.

Жене и маме Алексей сказал, что ему вручили повестку на блокпосту, а сам пошел в Балтский военкомат и попросился в штурмовую бригаду.

– Жизнь прекрасна, но черти лезут, не дают нам жить. Надо страну защищать, – сказал Алексей, доверив сестре свою тайну.

Добровольное вступление в ряды Вооруженных сил Украины позволяет выбрать желаемое подразделение, специальность и место службы. Алексей попросился в штурмовую бригаду. Так он был мобилизован 12 октября 2022 года и попал в Николаевскую часть в 79-ю десантно-штурмовую бригаду.

Прошел обучение в Житомирском учебном центре и в октябре отправился в Донецкую область. Защищая Марьинку, обморозил ноги. В госпитале пришлось ампутировать пять пальцев.

– Маме сказал, что стоял в охране в тонких носках и отморозил пальцы. Мы думали, что он останется дома или переведется на более легкую службу. Но Алексей сказал: «Ребятам там тяжело. Я им нужен», – рассказывает Юлия. – Мне он рассказывал правду, а маме и жене говорил, что стоит в охране на воротах.

С тревогой за брата боролась на огороде

Брат делился с сестрой своими военными буднями. Они скрывали от родных правду о том, где он на самом деле находится. И когда Алексей уходил на позиции, у Юли перехватывало дыхание. Чтобы избавиться от тяжелых мыслей, она брала сапу и шла на огород.

– У меня не было ни одного сорняка на огороде. Потому что он не успевал вырасти – мне нужно было что-то делать, чтобы пережить тревогу за брата. Родным и знакомым говорила: все с Алексеем нормально, отсиживается в охране, – продолжает Юлия.

В сентябре 2023 года Алексей получил контузию, в результате которой на 80 процентов потерял слух.

– Я с тобой разговариваю, а слышу, как через порванный динамик, – шутил Алексей.

«Даже лягушки здесь квакают ностальгически»

Как вспоминает Юля, мама с папой – на ферму, а ее оставляли присматривать за младшим. Старший Василий все время что-то мастерил. А Алексей любил, чтобы играло и пело. Поэтому когда родители купили ему шарманку, он постоянно был с ней. И все слышали и знали, где он.

Вся родня Максименко живет в селе. И только Алексей, повзрослев, решил перебраться в город. Но, приезжая домой из Одессы, он ходил в долину, к реке. Как-то признался сестре: «Знаешь, Юля, как я хочу домой! Здесь тишина, птичье пение, даже лягушки квакают ностальгически».

А сегодня его сын Даня говорит: «Бабушка, папа приедет и мы будем жить дома, в Пужайкове. Ты не плачь, ты будешь жить вместе с нами».

Данил очень ждет папу. Он и на бокс начал ходить, потому что его отец всегда хотел, чтобы сын занимался этим видом спорта. Сын хочет порадовать папу своими успехами в спорте и уверенно завоевывает призовые места.

Без пальцев, почти глухой и с больной женой

– Мы были счастливы, а теперь счастья нет из-за войны. Я не хочу общаться с родней из России. Я даже не хочу обращаться к ним за помощью в поисках Лешки, – делилась мыслями Ирина с Юлей.

Внезапно постучалась еще одна беда – у жены Алексея обнаружили онкологию. Он приехал на десять дней в отпуск по семейным обстоятельствам. Родные снова уговаривали его остаться: без пальцев, глухой, жена больна, детей трое. Не согласился, как и на предложение руководства обучать ребят в Житомирском учебном центре.

– Я не могу обучать ребят по книжке, а так, как я знаю, не имею права, – объяснял он свой выбор.

«Был прилет, все вышли, а Лешки нет»

Алексей был на связи с родными 5 декабря 2023 года, а 10 декабря связь пропала. Юля позвонила его другу и услышала: «Понимаешь, Лешка не вышел. Был прилет, все вышли, а его нет».

Маме и жене выдали уведомление, что Алексей Максименко пропал без вести 9 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания в районе села Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

– Брат не мог погибнуть. Ведь он умел анализировать и делать обоснованные выводы. Это всегда позволяло ему моделировать ситуацию, решать проблемы, находить решения. Я верю, что он нашел выход, – с надеждой говорит Юлия.

Сестра уверена, что брат подает знаки

После этого родные начали поиски. Обращались во все государственные структуры, в частности в Национальную полицию, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Международный Красный Крест, ООН, НАБУ, сдали тесты на ДНК.

18 марта 2024 года умерла жена Алексея Ирина. Детьми занимаются ее родители.

Перед смертью Ирина просила: «Юля, найди Алексея. Он жив, просто не может о себе дать знать».

Странные знаки получила и Юля.

– 19 апреля 2024 года мне с номера брата пришло два вызова. Я сразу начала звонить. Проходит два гудка и сбрасывает. А мы с Алексеем так договорились: если он сбрасывает после двух гудков, значит, жив и у него все хорошо. В 2025 году его номер засветился в Телеграме. Я начинаю писать, и аккаунт удаляется. Что это означает, не знаю, но верю, что это брат подал знак, – говорит Юлия.

Позывной «Манул», потому что свободолюбивый, как лесной кот

Как вспоминают побратимы, Алексей Максименко выбрал себе позывной «Манул», потому что он такой же свободолюбивый, как лесной кот. А теперь его портрет – на самом большом флаге Украины длиной 380 метров, посвященном пленным и пропавшим без вести украинским защитникам. На полотнище среди более чем 12 600 портретов воинов, находящихся в плену или пропавших без вести, Юля узнала своего брата Алексея Максименко.

– Самый большой флаг Украины – это напоминание обществу, власти и международному сообществу о наших защитниках, которые пропали или находятся в российском плену. Алексей – чрезвычайно свободолюбивый человек. За свободу пошел бороться с врагом. Смотрела на портрет и будто нашла его, и без него домой из Киева ехать не хотела, – с грустью говорит Юля.

Нам остаются вера и надежда

Юлия ездит на все акции, которые проводятся в защиту пропавших без вести. Поддерживает связь с 79-й группой, участвует в онлайн-встречах, ездит в Киев, Одессу.

– Знаете, война показала, что нужно радоваться каждому дню, солнцу, ветру, цветам… Но третья весна без Алексея для нас просто серая, – делится Юлия.

Женщина нашла в Интернете фото, на котором видно очень избитого военного, похожего на ее брата. Но российская сторона не дает подтверждения, что он у них в плену.

– Даня мне предложил: «Юля, давай будем мечтать, что папа вернулся, и он вернется». Мы так и делаем. Я не верю, что Алексей не нашел выход, он выбирался из такого ада в Красногоровке, Марьинке. Значит, и из этого ада брат выйдет и вернется домой, – уверена Юлия.

О жизни до большой войны

Алексей Максименко родился 14 марта 1989 года в селе Пужайкове. Он был самым младшим из троих детей. Их подняла на ноги мама с помощью бабушки.

Отец погиб, когда Алексею было три с половиной года. Мальчик рос под опекой старшей сестры Юлии.

В школьные годы учеба давалась легко – он быстро усваивал новое, имел логическое мышление, что очень помогало, когда стал военным.

После школы получил профессию сварщика.

Женился на Ирине, женщине, у которой было двое детей от первого брака. Он знал, что такое жизнь без отца, поэтому сумел стать детям настоящим папой. А позже родился и общий сын – Даня.

У Алексея и Ирины было много планов на будущее, в частности мечтали всей семьей путешествовать по Украине.

Цифра «ОЖ»

По официальным данным, с начала полномасштабной войны пропали без вести более 90 тысяч украинцев, среди которых военные и гражданские (включая детей).

