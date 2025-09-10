Ключевые моменты:

Бородинская громада подписала меморандумы о сотрудничестве с Асканией Новой и Петровецкой общиной в рамках проекта «Пліч о пліч: згуртовані громади» .

. Сотрудничество предусматривает экономическое развитие, культурный обмен и совместные проекты, основанные на исторических и современных связях между громадами.

Как проходило подписание меморандумов, рассказывает корреспондент «Одесской Жизни».

Представителей Черновецкой области привез председатель Петровецкого сельского совета Иван Грижинка, а Асканию Новую представлял председатель местной поселковой военной администрации Иван Дудар.

Почему были выбраны именно эти громады? С Асканией Новой Бородинскую громаду связывает тесное сотрудничество по перемещению биосферного заповедника «Аскания Нова» в буджакские степи.

А с Петровецкой громадой жителей Буджака объединяют исторические корни, ведь именно молдаване из Черновецкой области в свое время поселились в селах Высочанское и Петровка Бородинской общины.

Кстати, в этой общине есть села Верхние Петровки и Нижние Петровки, откуда и ушли жители бородинской Петровки.

Утром гостям провели экскурсию, во время которой показали, что было сделано в поселке за время образования громады. После обеда гости и руководители отделов Буджакского поселкового совета собрались в конференц-зале для обсуждения ключевых положений Меморандума о сотрудничестве.

Главы делегаций поделились своими впечатлениями от увиденного в Буджаке. Представители Бородинской громады поделились с коллегами опытом в различных сферах жизнедеятельности громады.

– За такой короткий срок вы очень много сделали для своей молодой громады, другие это делают десятилетиями, – отметил Иван Дударь.

После обсуждений состоялось подписание Меморандума, основными пунктами сотрудничества в котором определены экономическое развитие, культурный обмен, совместные проекты.

– Сегодня мы стали, можно сказать, побратимами. Уверен, наше сотрудничество не останется просто на бумаге, оно будет подтверждено реальными делами, поддержкой друг друга, новыми интересными проектами, полезными для обеих сторон, обменом культурными, национальными традициями, – подытожил встречу Иван Кюссе.

Читайте также: Второй шанс для Тарутинской степи: уникальный заповедник восстанавливается после разорения