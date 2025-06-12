Ключевые моменты:

Территорию «Аскании Новы» на Хенрсонщине оккупировали россияне

Коллектив эвакуировался и решил восстановить заповедник в Одесской области. Земли заказника «Тарутинская степь» подходят для этого как нельзя лучше.

Местная Бородинская община поддерживает инициативу релокации «Аскании Новы» и будет помогать ученым. К проекту также присоединилась общественная организация «Ревайлдинг Украина».

«Аскания Нова» была оккупирована

В марте 2023 года россияне захватили территорию биосферного заповедника «Аскания Нова» на Херсонщине.

Ученые отказались сотрудничать с оккупантами, выехали и продолжили работать на базе Национальной академии аграрных наук Украины.

Именно они под руководством директора заповедника кандидата биологических наук Виктора Шаповала выступили с инициативой восстановить «Асканию Нова» в степях Бессарабии.

Инициативу поддержала Национальная академия аграрных наук, профессиональное министерство и процесс начался.

Среди нескольких вариантов для релокации заповедника ученые остановили свой выбор именно на ландшафтном заказнике «Тарутинская степь».

Степь лучше, чем на Херсонщине

Віктор Шаповал

Почему же именно «Тарутинская степь»? На этот вопрос ответил Виктор Шаповал 15-го мая во время подписания Меморандума о сотрудничестве между Буджацкой поселковой общиной и общественной организацией «Ревайлдинг Украина».

— Во время экспедиции мы с коллегами были поражены сохраненным биоразнообразием Буджакских степей, в частности Тарутинской степи, которая входит в европейскую Изумрудную сеть и является уникальным природным ландшафтом Украины. Именно здесь сохранилась первичная дикая природа. Скажу больше, эта степь даже лучше по своим уникальным свойствам, чем была у заповедника на Херсонщине, — пояснил Виктор Шаповал.

По словам директора «Аскании Новы», решению поспособствовало и то, что руководство Бородинской громады, на территории которой расположена степь, готово активно сотрудничать, поддерживать и помогать возрождению заповедника. А это очень важно, ведь ученые вынуждены начинать работу с нуля.

Олег Дьяков

— Немалую роль сыграл и тот факт, что на территории этих степей уже почти семь лет работают ученые из «Ревайлдинг Украина», которые достигли весомых результатов в восстановлении степного биоразнообразия. За время экспедиции мы подружились с Олегом Дьяковым — представителем этой организации, — рассказал Виктор Шаповал.

Главной целью объединения усилий «Аскании Новы» и «Ревайлдинг Украина» является формирование Центра восстановления степного биоразнообразия, который сосредоточится на восстановлении популяций крупных травоядных животных, грызунов, птиц, создание адаптационных вольеров для степных копытных — куланов, сайгаков, оленей.

По словам руководителя этой общественной организации Олега Дьякова, еще в 2020 году в Тарутинскую степь была завезена первая группа куланов именно из «Аскании Нова».

Впоследствии в дикую природу специалисты по Ревайлдингу вернули также ланей, сурков, европейских хомяков и других видов животных, которые когда-то были неотъемлемой частью этого ландшафта.

Чего ожидает Бородинская община от подписания Меморандума?

Іван Кюссе

В громаде, не территории которой возобновит свою работу «Аскания Нова», ожидают от этого толчок для увеличения узнаваемости, развития экотуризма, рост экономического потенциала и появление новых рабочих мест.

Иван Кюссе, председатель Бородинской общины:

— Сегодня мы не только подписали Меморандум о сотрудничестве, однако и выделили по решению депутатов 67,4 гектара земли на территории Веселодолинского старостинского округа. Мы очень заинтересованы в том, чтобы украинская «Аскания Нова» была именно у нас. Во-первых — это бренд, который поспособствует перспективе развития экотуризма. Во-вторых — это дополнительные рабочие места для наших людей. И третье — это еще один шаг к созданию Национального заповедника «Буджакская степь», идею о создании которого мы уже давно продвигаем. К тому же это дополнительные налоги в местный бюджет.

Кто из животных переселится первым?

На пресс-конференции мы задали практические вопросы директору заповедника Виктору Шаповалу.

А именно о том, как будет происходить работа ученых «Аскании Нова» на новой земле, согласятся ли ученые на переезд в село и какие животные станут первыми жителями заповедника?

— Бородинская община выделяет нам часть административного здания в центре села Веселая Долина — именно там будет расположен филиал «Аскании Нова». Ученые будут приезжать в долгосрочные экспедиции, поэтому для этого нам понадобится оборудовать и несколько гостиничных номеров — руководство громады обещало помочь нам в решении и этого вопроса.

Что касается животных, то все они остались на подконтрольной России территории. Поэтому нам придется начинать все сначала — создавать адаптационные вольеры, научно-исследовательский полигон и тому подобное. Думаю, что первым животным, которое мы завезем сюда, будет лошадь Пржевальского. И, скорее всего, нам придется просить ее у одного из зоопарков.

Что представляет собой участок для «Аскании»?

После встречи мы осмотрели земельный участок, который выделила Бородинская громада для «Аскании Нова».

Земля находится на юго-восточной окраине села Веселая Долина. Сам участок довольно естественно разнообразен — на его территории есть часть степи, небольшой лесок с лиственными и сосновыми деревьями, балка Вале Карадай с рекой, впадающей в реку Чагу. То есть, здесь есть все, что нужно животным, — вода, трава и деревья. И значит, это — хорошее место для новых жителей Буджакских степей.

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