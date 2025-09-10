Ключевые моменты:

В Одессе полиция разыскивает 10-летнего Виталия Кузьмина, который утром 10 сентября ушел в школу, но туда не дошел.

Мальчик был одет в черную футболку в белую полоску и черные кроссовки.

При себе школьник имел портфель.

По данным полиции, мальчик сегодня, 10 сентября, утром вышел из дома в направлении школы. До учебного заведения в Киевском районе Одессы школьник не дошел и сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы Виталия: на вид 9-10 лет, рост 150 см, короткие русые волосы, карие глаза.

Мальчик был одет: в черную футболку в белую полоску, обут в черные кроссовки. При себе имеет портфель.

«Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении парня, просим сообщить в Одесское районное управление полиции №1 по телефону ‪+38048 779 49 62‬ или на спецлинию 102», — сообщили в полиции.

Также полиция и спасатели до сих пор ищут 16-летнего Игоря Андрейко, который 28 июля пошел купаться на центральный пляж Черноморска и пропал. На сегодняшний день спасателями обследовано 1 356 300 м кв. морского дна и более 1000 километров побережья.

