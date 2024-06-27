Второй шанс для Тарутинской степи: уникальный заповедник восстанавливается после разорения

Уникальную степь хотели уничтожить

Дикая Тарутинская степь раскинулась на более чем пять тысяч гектаров. Эта территория насыщена уникальной флорой и фауной. Здесь живут хорьки, лесные коты, сурки, лисы, редкие куланы и сайгаки, лани. Это то, что надо беречь и защищать.

Однако на ценные земли в какой-то момент положили глаз люди, которые не заботятся о судьбе национального богатства, а стремятся присвоить все ради личного обогащения. И начали эти «большие комбинаторы» распахивать заповедные земли, причем официально, имея разрешения. Как это стало возможным?

Ущерб нанесен — на миллиарды

Дело в том, что ранее на территории заповедника располагался военный полигон площадью 24 тысячи гектаров. Его ликвидировали в 2004 году, и почти всю территорию бывшего полигона местные власти передали под пахоту.

Часть полигона все же успели распахать, но, чтобы спасти этот уникальный уголок дикой природы, в 2012 году, в результате длительной, кропотливой работы экологов и природоохранников, здесь создали ландшафтный заповедник местного значения.

В начале октября 2016 года члены одесской организации «Центр региональных исследований» зафиксировали, что заказник, несмотря на его статус, продолжают распахивать. Как оказалось, местные подразделения Министерства обороны Украины заключили незаконные договоры аренды с фермерами.

Тогда активисты остановили работу тракторов. Но, к сожалению, техника успела уничтожить более тысячи гектаров степи. К тому же целинные земли пострадали не только от вспашки, но и от применения гербицидов, которыми «хозяева» уничтожали остатки краснокнижных трав, которые считали надоедливым сорняком.

В связи с этим в Украине началась масштабная природоохранная кампания, к которой присоединились политики, общественность, иностранные организации и СМИ. Участники осудили действия Министерства обороны, а экологи оценили ущерб, который понес заповедник, — более 12 миллиардов гривен.

Пока юристы боролись за отмену всех незаконных договоров, заключенных с местными фермерами о хозяйственной деятельности на природоохранных землях, экологи взялись за восстановление степного богатства.

Природа справляется на отлично

Программу восстановления поврежденной степи разработали специалисты биосферного заповедника «Аскания-Нова». Сначала в Тарутинскую степь завезли 20 куланов и 8 европейских ланей. Это было первым шагом на пути к возвращению животных в дельту Дуная, где их популяции жили еще 200 лет назад.

Кроме того, в 2020 году на неповрежденных участках Тарутинской степи собрали семена степных растений и засеяли ими 250 гектаров распаханных участков. Некоторые участки оставили незасеянными, чтобы изуродованная земля отдохнула. И она действительно понемногу начала возвращаться к дикому состоянию, зарастая ковылем.

По экспертным оценкам, для достижения стабильного результата нужно время — от пяти до десяти лет. На начальных этапах восстановление требует больших усилий и постоянного контроля. После этого, согласно принципам ревайлдинга — прогрессивного подхода к сохранению природы, предусматривающего возвращение природных систем в состояние, когда природа может заботиться о себе сама, природе будет предоставлена возможность самостоятельно завершить процесс восстановления.

Сегодня общественная организация «Ревайлдинг Украина» продолжает работать над восстановлением экосистемы степи: они завозят животных, наблюдают за ними. По словам активистов, несмотря на длительный и сложный процесс восстановления, уже есть результат. Нетронутая степь в этом году поразила своим разноцветным одеялом из цветов, что свидетельствует об успешности выбранной методики. Итак, надеемся, что и дальше результаты восстановления дикой степи будут поражать.

Интересные факты

В 2022 году именно в Тарутинской степи впервые за последние 200 лет на территории Европы родился дикий кулан.

А в прошлом году экоактивистам удалось сфотографировать лесного кота. Этот вид занесен в Красную книгу Украины. Специалисты подчеркнули, что редкий лесной кот начал возвращаться в Придунавье. Этот вид распространен в Карпатах, Закарпатье, небольшие популяции сохранились в Одесской области, Волыни и Буковине. Всего в стране есть около 400-500 особей лесного кота. Он крупнее домашнего и имеет более крепкое тело, короткий пушистый хвост и характерный окрас меха.