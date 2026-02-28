Ключевые моменты:

Планы РФ неизменны: Кремль стремится оккупировать южные регионы, в частности, Одесщину.

Военное командование и руководство знают о намерениях враг.

Подготавливается противодействие на суше, море и в воздухе.

Одещина в зоне боевых действий с мая прошлого года.

Что известно о планах врага

В эфире «КИЕВ24» представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что Украина полностью осведомлена о намерениях РФ относительно южных регионов и заранее разрабатывает меры противодействия на суше, море и в небе.

Братчук подчеркнул, что информация о стремлении РФ оккупировать юг не нова, но важна для граждан как напоминание. Он добавил, что Одесская область находится в зоне боевых действий с мая прошлого года, о чем свидетельствуют постоянные ракетные и дроновые удары. Однако военное командование и высшее политическое руководство государства владеют полностью информацией о том, какие планы есть у россиян на сегодня. Соответственно, сейчас главное — не позволить агрессору воплотить свои замыслы в реальность.

Эксперт отметил, что, несмотря на риски, ситуация контролируется именно благодаря подготовке. Постоянные атаки на юг подтверждают серьезность намерений РФ, но Украина готова реагировать.

«Это серьезный разговор с обществом, что расслабляться рано. Война никуда не делась. Мы знаем планы врага и готовимся к противодействию», — подытожил Братчук.

Напомним, Одесса строит многоуровневую систему обороны, усиливает фортификации и привлекает добровольцев. Военные заявляют: город готов к защите.

Также читайте: Точка напряжения рядом: что означает Приднестровье для безопасности Одессы и Украины.