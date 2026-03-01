Ключевые моменты:

  • Пожар произошёл на чердаке двухэтажного дома на улице Новосельского.
  • Огонь охватил около 200 квадратных метров.
  • Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ликвидация пожара в центре Одессы: подробности

Возгорание произошло сегодня в Приморском районе на улице Новосельского. Загорелся чердак двухэтажного жилого дома. По информации регионального управления ГСЧС, из-за сильного задымления спасатели работали в специальных аппаратах для защиты органов дыхания и зрения.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Благодаря оперативной работе пожарных огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения на другие части здания.

К тушению привлекли 10 единиц техники и 38 спасателей.

К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и подсчитывают нанесённый ущерб.

