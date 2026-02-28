Ключевые моменты:
- В Одессу доставят пять автобусов как гуманитарную помощь от Киевской областной военной администрации.
- Среди них – один сочлененный автобус большого класса.
- Новый транспорт поможет поддерживать стабильные перевозки в условиях дефицита электроэнергии.
- Автобусы прибудут уже сегодня и вскоре выйдут на маршруты.
По информации «Укрзалізниці», пять городских автобусов доставят в Одессу как гуманитарную помощь. Среди них есть один сочлененный автобус особо большой вместимости.
Доставка по железной дороге выбрана не случайно: это самый надежный и быстрый способ переброски тяжелой техники, который не создает лишней нагрузки на автомобильные трассы.
Новые автобусы прибудут в Одессу уже сегодня, 28 февраля, и в ближайшее время выйдут на городские маршруты.
Напомним, это не первое пополнение за текущий месяц. Всего неделю назад железнодорожники привезли в Одессу партию из шести автобусов.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что несмотря на финансирование из бюджета в размере 50 млн гривен на 2026 год, работа социальных автобусов вызывает острое недовольство одесситов. Основные претензии: водители самовольно меняют график и иногда требуют деньги за проезд, который должен быть бесплатным. Наиболее критическая ситуация сложилась с маршрутами на поселок Котовского.
Читайте также: Одесса получила старые автобусы из Житомира: спасут ли они город от транспортного коллапса?
Фото – скриншот с видео «Укрзалізниці»