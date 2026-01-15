Ключевые моменты:

Днем 15 января Россия ударила баллистической ракетой по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесском районе.

Ракета попала в район причала с контейнерами, возник пожар; повреждено гражданское грузовое судно под флагом Мальты.

Пострадал член экипажа судна, ему оказывают медицинскую помощь; последствия атаки уточняются.

Напомним, днем 15 января 2026 года жители южных районов Одессы услышали мощный взрыв. Перед этим мониторинговые каналы сообщали об угрозе применения врагом баллистики с территории временно оккупированного Крыма. Позже стало известно о «прилете» в Черноморске.

«Сегодня днем враг снова нанес удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Баллистическая ракета попала в район причала с контейнерами на территории Одесского района. Произошло возгорание», – прокомментировал глава Одесской ОВА.

Он также сообщил, что в результате атаки было повреждено гражданское грузовое судно под флагом Мальты.

«К сожалению, пострадал член экипажа судна, ему оказывается медицинская помощь. Последствия атаки уточняются.

В очередной раз призываю жителей Одесской области оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при ее объявлении немедленно направляться в укрытие», – добавил Олег Кипер.

Как сообщала «Одесская жизнь», днем 7 января страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетами и дронами по портам Одесской области. В результате той атаки один человек погиб, восемь пострадали. Также пострадала припортовая инфраструктура – административные здания, грузовые автомобили и контейнеры с подсолнечным маслом.