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Домой вернулись воины, которые держали оборону в самые тяжелые первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

В рамках этого обмена на родную землю вернулись 115 защитников Мариуполя и легендарного комбината «Азовсталь».

Среди освобожденных из неволи — 58 офицеров, а также 102 солдата и сержанта.

Кто вернулся домой сегодня: география подвигов

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, этот обмен стал шестым за последнее время. Домой удалось вернуть представителей практически всех родов войск и силовых ведомств:

Вооруженные Силы Украины: Сухопутные войска, Силы территориальной обороны (ТрО), Десантно-штурмовые войска (ДШВ), Силы поддержки, Воздушные и Военно-морские силы.

Медицинские силы ВСУ: Врачи и фельдшеры, спасавшие жизни на передовой.

Силовики и гвардейцы: Бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы (ГПСУ) и Государственной специальной службы транспорта.

Все они защищали Украину на самых горячих направлениях фронта 2022 года: Мариупольском, Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском.

Среди освобожденных — 115 защитников Мариуполя.

Кроме солдат и сержантов домой удалось вернуть 58 офицеров.

Самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Старшему – 66.

«Вернем каждого»: реабилитация и продолжение борьбы

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всю команду Координационного штаба, Офиса Президента, ГУР и СБУ, которые ежедневно ведут тяжелые переговоры, а также воинов на передовой.

«Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины. Своей смелостью они обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских», — подчеркнул Президент.

Сейчас все 160 освобожденных защитников уже находятся в безопасности. Впереди их ждет обязательный этап возвращения к нормальной жизни: медицинский осмотр, психологическая и физическая реабилитации. А также восстановление утерянных документов и получение предусмотренных государством денежных выплат.

Всего за время работы Координационного штаба из российских застенков удалось вырвать уже 9606 украинских граждан — как военнослужащих, так и гражданских лиц, незаконно удерживаемых оккупантами.

Напомним, 5 июня Украина вернула из российского плена 185 военнослужащих и одного гражданского. Среди освобожденных — 12 защитников из Одесской области.

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