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В Украине расширили список получателей ежемесячной выплаты в 50 тыс. грн после освобождения из российского плена.

Помощь теперь могут получать не только военные, но и полицейские и работники службы гражданской защиты, в частности, из Одесщины.

Выплата назначается тем, кто после плена проходит стационарное лечение более 30 дней.

Основания для получения помощи: ранение, контузия, увечье или заболевание.

50 тысяч гривен после плена

В Украине расширили список защитников, которые могут рассчитывать на ежемесячную государственную помощь после освобождения из российского плена.

Теперь выплату будут получать не только военнослужащие, но и полицейские и работники службы гражданской защиты, в том числе и из Одесской области.

По информации премьер-министра Украины Юлии Свириденко, право на ежемесячную выплату будут иметь защитники, которые по возвращении из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении. Размер пособия составляет 50 тысяч гривен в месяц.

Добавим, помощь будут назначаться тем, кто находился в плену и проходит стационарное лечение более 30 дней. Основанием для выплаты могут быть:

ранение;

контузия;

увечье;

заболевание.

Кроме того, в Украине также упростили процедуру оформления отсрочки от мобилизации для освобожденных из плена. Теперь достаточно один раз обратиться в ЦНАП, после чего отсрочка автоматически продолжается каждые 90 дней.

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала историю мамы Василия — Светланы Мельник. После известия о плене сына женщина не осталась в стороне и в 47 лет сама встала на защиту страны. А 3 июнля ее сын вернулся из плена.

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