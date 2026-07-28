Ключевые моменты:

В Одессе и по всей Украине продолжает дорожать топливо.

Сильнее всего за последнее время вырос в цене автогаз, также подорожали бензин и дизельное топливо.

Дефицита топлива нет — АЗС работают в обычном режиме, очередей не наблюдается.

Эксперты не исключают, что стоимость дизельного топлива может вырасти до 100 гривен за литр.

На цены влияют ситуация на мировом нефтяном рынке и логистические факторы.

Дизель по 100 гривен?

Стоимость топлива в Украине продолжает расти, и эта тенденция уже ощутима для водителей Одессы. Сильнее всего за последнее время подорожал автогаз, однако выросли в цене также бензин и дизельное топливо.

По состоянию на 27 июля на украинских АЗС действовали следующие ориентировочные цены:

дизельное топливо — 82–84 грн/л;

премиальный дизель — 85–87 грн/л;

бензин А-95 — 79–81 грн/л;

премиальный А-95 — 82–85 грн/л;

автогаз — около 41 грн/л, что примерно на одну гривну дороже, чем ранее.

Несмотря на повышение цен, ажиотажа на автозаправочных станциях нет. Водители могут без проблем заправить свои автомобили, а очередей у топливораздаточных колонок не наблюдается.

Бывший президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук допускает, что стоимость дизельного топлива может вырасти даже до 100 гривен за литр. По его словам, даже снижение мировых цен на нефть пока не оказывает существенного влияния на украинский рынок.

Эксперт пояснил, что на стоимость топлива будут влиять ситуация в Ормузском проливе, уровень воды в Дунае и другие логистические факторы, которые сейчас не способствуют снижению цен.

В то же время он обратил внимание, что европейские нефтеперерабатывающие заводы даже при полной загрузке не способны полностью обеспечить рынок необходимыми объемами нефтепродуктов.

Напомним, что с июля в Украине вступили в силу новые правила реализации топлива: на АЗС ввели обязательное использование биокомпонентов, а также новые обозначения бензина и дизельного топлива. При этом эти изменения не стали причиной нынешнего подорожания.