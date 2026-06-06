Ключевые моменты:

5 июня Украина вернула из российского плена 185 военнослужащих и одного гражданского.

Среди уволенных — 12 защитников из Одесской области.

Больше всего военных вернулось в Одесский район.

Украина продолжает работу над увольнением всех своих граждан из российского плена.

Наконец-то дома

5 июня из российского плена удалось вернуть 185 украинских защитников и одного гражданского. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, среди уволенных — 12 наших земляков, защищавших Украину на разных направлениях.

Он отметил, что больше всего освобожденных воинов из Одесского района — четверо защитников. Также домой вернулись двое военных из Раздельнянского района и двое — из Подольского. Своих жителей также вернули Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский районы и Измаил.

Напомним, что Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, и международных партнеров за помощь. Глава государства также выразил особую благодарность украинским воинам на передовой, которые пополняют обменный фонд и тем самым обеспечивают возвращение граждан Украины домой. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается ежедневно, чтобы освободить из неволи каждого украинца.