Ключевые моменты:
- 5 июня Украина вернула из российского плена 185 военнослужащих и одного гражданского.
- Среди уволенных — 12 защитников из Одесской области.
- Больше всего военных вернулось в Одесский район.
- Украина продолжает работу над увольнением всех своих граждан из российского плена.
Наконец-то дома
5 июня из российского плена удалось вернуть 185 украинских защитников и одного гражданского. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, среди уволенных — 12 наших земляков, защищавших Украину на разных направлениях.
Он отметил, что больше всего освобожденных воинов из Одесского района — четверо защитников. Также домой вернулись двое военных из Раздельнянского района и двое — из Подольского. Своих жителей также вернули Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский районы и Измаил.
Напомним, что Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, и международных партнеров за помощь. Глава государства также выразил особую благодарность украинским воинам на передовой, которые пополняют обменный фонд и тем самым обеспечивают возвращение граждан Украины домой. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается ежедневно, чтобы освободить из неволи каждого украинца.