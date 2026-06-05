Ключевые моменты:

Домой возвращаются бойцы ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы – рядовые, сержанты и офицеры.

Военные защищали Украину на Мариупольском, Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Часть освобожденных защитников находилась в российском плену более двух лет.

Возвращение всех украинцев из неволи остается неизменным приоритетом для государства.

Украина провела очередной масштабный обмен пленными, в результате которого домой возвращаются 185 украинских защитников и один гражданский. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Телеграм-канале.

В этот раз из российской неволи освободили воинов Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной приграничной службы. Среди них есть рядовые, сержанты и офицеры.

Освобожденные защитники обороняли Украину в Мариуполе и на заводе «Азовсталь», а также выполняли задачи на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Некоторые из них находились в плену с 2022 года.

Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, и международных партнеров за помощь. Глава государства также выразил особую благодарность украинским воинам на передовой, которые пополняют обменный фонд и тем самым обеспечивают возвращение граждан Украины домой. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается ежедневно, чтобы освободить из неволи каждого украинца.

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