Ключевые моменты:

На территории НПП «Тузловские лиманы» зафиксировано присутствие самой большой осы Европы — сколии-гиганта.

Это насекомое занесено в Красную книгу Украины, для человека его яд слабее, чем у обычных ос.

Особенности жизни и поведения редкой осы

По словам Ивана Русева, сколия-гигант ведет двойной образ жизни: в фазе личинки она является паразитом, а во взрослой фазе (имаго) — фитофагом, то есть питается растительной пищей. Все сколии являются дневными животными. Ночь они проводят, зарывшись в подстилку, а с первыми лучами солнца вылезают и летят кормиться на цветущие растения. Поскольку у сколий нет длинного хоботка, достать нектар они могут только с цветков с неглубоким венчиком, таких как астровые и зонтичные.

Несмотря на свою отпугивающую внешность, эта редкая оса не представляет значительной опасности для человека. Ее яд намного слабее, чем у обычных ос. Сколия применяет свой яд не для охраны гнезда, а для парализации личинки хозяина (например, жука-носорога), на тело которой она затем откладывает свое яйцо. Яйцо зимует в почве, а весной превращается в куколку.

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