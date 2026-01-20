Ключевые моменты:

В ряде областей Украины введены аварийные отключения света из-за ударов по энергетике.

В Киеве тысячи домов остались без тепла и воды после ночной атаки.

На фронте фиксируется усиление боев, особенно в районе Покровска, Мирнограда и Степногорска.

Война в Украине: ситуация на 20 января

Этой ночью Украина снова подверглась вражеским атакам: оккупанты били ракетами и дронами. Основная цель — энергетика в регионах.

В Ровенской области более 10 тыс. человек остались без света из-за повреждения критической инфраструктуры после атаки РФ, сообщили в ОВА.

На рассвете враг снова цинично атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.

После ночной атаки на Киев без теплоснабжения остались 5635 многоквартирных домов, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, почти 80% этих домов были подключены к теплу всего несколько дней назад — после 9 января. Кроме того, в результате обстрела левый берег столицы остался без водоснабжения.

Из-за последствий атак РФ по энергетической инфраструктуре 20 января в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщает Укрэнерго.

Ситуация на фронте: Покровск, Мирноград и Донецкое направление

По данным аналитического проекта Deep State, на обновленной карте боевых действий увеличилась зона боев в северной части Покровска. Российские войска продолжают заводить в город пехоту, закрепляются на занятых участках и формируют позиции.

Отмечается рост активности противника в районе Гришиного. Это направление важно из-за логистики и связи с Покровском и Мирноградом, поэтому бои там продолжаются практически постоянно.

Отдельно сложной остается ситуация в Мирнограде. По предварительной информации, доступ в город серьезно ограничен: перемещение туда и обратно крайне опасно. В разных районах возможны засады и внезапные боевые столкновения.

Бои в районе Степногорска

В районе Степногорска (Запорожская область) противник продолжает попытки проникновения малыми группами. Однако долго удерживаться в населенном пункте им не удается — по ним постоянно работают украинские дроны.

Похожая ситуация наблюдается и в Приморском, а также в направлениях Лукьяновского и Павловки. Там фиксируются регулярные попытки продвижения небольшими группами, которые Силы обороны Украины оперативно уничтожают. Противник ищет слабые места в обороне, особенно там, где плотность позиций ниже.

Сводка Генштаба ВСУ за сутки

За сутки, российские войска нанесли два ракетных и 91 авиационный удар, применили 204 управляемые авиабомбы, а также использовали более 7500 дронов-камикадзе. Всего зафиксировано 4124 обстрела, включая удары из реактивных систем залпового огня.

Несмотря на огромное количество атак (165 боевых столкновений за сутки), ВСУ продолжают «перемалывать» ресурсы захватчиков. Только за вчера армия РФ потеряла:

1130 солдат;

60 артиллерийских систем;

925 дронов и почти 200 единиц спецтехники и авто.