Ключевые моменты:

Россия атаковала 201 ударным БПЛА, из них 167 сбиты.

За сутки — 133 боевых столкновения.

Потери врага — 830 человек, техника и сотни дронов.

Россия продлила сроки захвата всего Донбасса до апреля 2026 года

Как пишет New York Post (NYP), россиянам нужно захватить оставшиеся 21% Донбасса, но пока что РФ даже не захватила весь Покровск, который она атакует почти два года и привлекла к этому более 150 тыс. военных. Поэтому при нынешних темпах продвижения россияне смогут воплотить эту мечту разве что к середине 2027 года.

Между тем российский диктатор Владимир Путин пытается убедить мир в том, что украинские линии обороны близки к падению, чтобы заставить президента США Дональда Трампа принудить Украину к капитуляции.

«Но Путин лжет», — констатировало издание. Почти через 4 года войны украинские линии обороны держатся. Российское наступление остается очень медленным и дорогостоящим.

«Именно Путина следует заставить признать тщетность дальнейшего кровопролития ради своих тщетных мечтаний о завоеваниях», — считает издание. NYP отмечает, что несмотря на численное превосходство россиян и собственные трудности, Украина сдерживает Россию и наносит ей тяжелые потери.

Масштабная атака БПЛА и обстановка на фронте

В ночь на 18 января Россия снова атаковала ударными беспилотниками, в том числе дронами Shahed и Гербера. Всего зафиксировано 201 дрон, из них 167 уничтожены или подавлены силами ПВО. Около 30 дронов достигли цели в 15 населенных пунктах, еще в двух — зафиксированы падения обломков.

Ночью 18 января российские беспилотники атаковали юг Одесской области. Несмотря на работу ПВО, один из дронов повредил энергетический объект.

Согласно сводке Генштаба и Оперативного командования, наиболее активные боевые действия велись в:

Южно-Слобожанском направлении — особенно в районе Волчанска и Графского.

Купянском направлении — враг атаковал Петропавловку и Куриловку, но был отброшен.

Лиманском направлении — безуспешные штурмы у Мирного, Заречного и Дробышево в Донецкой области.

Также враг пытался продвинуться в направлении Чугуновки на Великобурлукском направлении и атаковал возле Круглого и Дегтярного.

Также зафиксировано 90 авиаударов, сброшено 239 управляемых авиабомб, задействовано более 8000 дронов-камикадзе и почти 4000 обстрелов по украинским позициям и городам, включая 40 из РСЗО.

Потери России за сутки: живая сила и техника

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники нанесли следующие потери врагу:

830 уничтоженных оккупантов;

5 танков, 5 ББМ (боевых бронированных машин);

33 артсистемы, 1 РСЗО, 845 дронов оперативно-тактического уровня;

105 единиц автомобильной техники.