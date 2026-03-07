Ключевые моменты:

В Одессе готовят общественные слушания по выбору надгробий на могилах погибших защитников.

Большинство семей поддержали вариант надгробий из светлого гранита и несколько макетов памятников.

Мемориал погибшим военным в Одессе: что планируют

Одесская городская военная администрация и Одесский городской совет решили в течение месяца организовать общественные слушания, на которых окончательно определят внешний вид надгробий для мемориала погибшим на войне с Россией.

Как рассказала соучредитель общественной организации «Родина Янголів Світла» Ирина Орлянская, встреча представителей семей погибших с чиновниками получилась очень эмоциональной.

По ее словам, обсуждение длилось около четырех часов и проходило довольно напряженно. В итоге семьи погибших настояли на проведении общественных слушаний, хотя представители власти сначала считали, что в них нет необходимости.

«Наконец, заставили согласиться городские власти на проведение общественных слушаний относительно надгробий. Настаивали на черных монументах. Мы с прошлой властью уже пришли к некоторым решениям, а новая власть пришла и все пытается аннулировать. Мы хотим сделать так, чтобы у нас мемориал был индивидуальный, эксклюзивный для Одессы», — отметила она.

Большинство за светлый гранит и темные памятники

Во время встречи участники также договорились доработать четыре варианта надгробий: два в форме креста и два в виде стелы-волны. Именно эти макеты заняли первые места в опросах, которые проводились среди семей погибших в 2025 году и в начале 2026 года.

Кроме того, большинство участников поддержали использование светлого гранита для памятников. Такой вариант выбрали 89% семей во время опроса, который проходил с 13 по 31 января 2026 года.

В обсуждении, которое планируют организовать в течении 30 дней, могут принять участие 524 семьи павших, потому что их родственники нашли последний покой на трех секторах военных захоронений Западного одесского кладбища.

Напомним, решение об установлении унифицированных надгробий на могилах погибших Защитников Украины было принято на заседании исполкома Одесского горсовета в мае 2023 года. Тогда же было принято решение о том, что расходы на погребение военных будут возмещаться из городского бюджета.