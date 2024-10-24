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Какими будут в Одессе памятники погибшим воинам – утверждены новые единые эскизы

Какими будут в Одессе памятники погибшим воинам – утверждены новые единые эскизы

В Одессе хотят сделать в едином стиле памятники погибшим на войне Защитникам Украины.

Соответствующее решение было принято сегодня, 24 октября 2024 года, на заседании исполкома Одесского городского совета.

Стоит отметить, что старые образцы надгробий, разработанные в 2023 году, никто не согласовывал с семьями погибших защитников, о чем те рассказали во время акции 15 августа, на которой призвали открыть в Одессе Аллею героев.

В настоящее время разработаны два варианта надгробий – в форме креста и в форме стелы. Эскизы были опубликованы в приложении к решению исполкома.

Надгробия, эскизы

С тыльной стороны надгробия будут выглядеть так:

Надгробия с тыльной стороны

Как заявил сегодня на заседании исполкома заммэра Павел Вугельман, новые макеты надгробий мэрия уже согласовала с семьями погибших военных.

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Напомним, решение об установлении унифицированных надгробий на могилах погибших Защитников Украины было принято на заседании исполкома Одесского горсовета в мае 2023 года. Тогда же было принято решение о том, что расходы на погребение военных будут возмещаться из городского бюджета.

Тогда же стало известно, что В Одессе (как и в других украинских городах) выделят отдельный сектор на кладбище для погибших военных, защищавших независимость нашей страны.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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