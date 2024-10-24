Какими будут в Одессе памятники погибшим воинам – утверждены новые единые эскизы

Соответствующее решение было принято сегодня, 24 октября 2024 года, на заседании исполкома Одесского городского совета.

Стоит отметить, что старые образцы надгробий, разработанные в 2023 году, никто не согласовывал с семьями погибших защитников, о чем те рассказали во время акции 15 августа, на которой призвали открыть в Одессе Аллею героев.

В настоящее время разработаны два варианта надгробий – в форме креста и в форме стелы. Эскизы были опубликованы в приложении к решению исполкома.

С тыльной стороны надгробия будут выглядеть так:

Как заявил сегодня на заседании исполкома заммэра Павел Вугельман, новые макеты надгробий мэрия уже согласовала с семьями погибших военных.

Напомним, решение об установлении унифицированных надгробий на могилах погибших Защитников Украины было принято на заседании исполкома Одесского горсовета в мае 2023 года. Тогда же было принято решение о том, что расходы на погребение военных будут возмещаться из городского бюджета.

Тогда же стало известно, что В Одессе (как и в других украинских городах) выделят отдельный сектор на кладбище для погибших военных, защищавших независимость нашей страны.