Стало известно, какими будут надгробия на кладбище для военных в Одессе

Представители одесской мэрии, ветеранских и религиозных организаций определились с с видом унифицированных надгробий на могилах защитников, погибших на войне с россией.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В Одессе, как и других украинских городах, на кладбищах выдели специальные мемориальные участки, где хоронят военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также других военных формирований и правоохранительных органов.

Сейчас представлено несколько вариантов надгробий, которые еще надо согласовать с военными и семьями погибших защитников. Один из них будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний исполкома Одесского горсовета.

Памятники будут мраморными, черного цвета, высотой 120 сантиметров и шириной 60 сантиметров. Родственники воинов смогут выбрать из двух вариантов – в виде казацкого креста (для христиан) и обычной плиты. Заказывать и устанавливать надгробия будет «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» одесской мэрии.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе возводят Мемориал погибшим защитникам Украины.

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