Ключевые моменты:

В 9:00 на новых перекрестках включают «красный для всех» во время общенациональной минуты молчания.

К существующим 13 перекресткам добавились еще три новые.

Минуты молчания на дорогах Одессы

Каждый день в 9:00 по всей Украине проходит общенациональная минута молчания. В Одессе для безопасности и уважения к памяти погибших светофоры на отдельных перекрестках автоматически переводятся в режим «красный для всех».

Ранее таких перекрестков было 13. Теперь список пополнили:

Киевский район: проспект Князя Ярослава Мудрого – улица Семьи Глодан

Пересыпский район: проспект Князя Владимира Великого – улица Владислава Бувалкина

Приморский район: Фонтанская дорога – улица Костанди

Напомним, с ноября 2025 года в Одессе ежедневно во время общенациональной минуты молчания на перекрестках светофоры работают в режиме «красный для всех». Это дает возможность водителям и пешеходам остановиться и почтить память погибших в войне. Городские власти призывают участников дорожного движения быть внимательными и с пониманием относиться к временной остановке трафика.

