Ключевые моменты:

Глава Офиса президента Кирилл Буданов выступил против принудительной мобилизации мужчин 18-25 лет.

По его словам, массовый призыв молодежи уничтожит будущее целого поколения украинцев.

Сейчас мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, а до 25 лет служба возможна только добровольно.

Студенты дневной формы обучения 18-22 лет сохраняют право выезда за границу по программам академической мобильности.

Вопрос возможного снижения мобилизационного возраста в Украине остается одной из самых чувствительных тем, которая напрямую касается тысяч семей в Одессе и области. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью британскому изданию The Times расставил точки в этом споре и объяснил, почему государство сохраняет жесткий запрет на принудительный призыв молодежи.

Журналисты поинтересовались у главы ОП, рассматривают ли власти вариант создания резерва из мужчин младше 25 лет для службы на не связанных с передовой направлениях внутри страны. Кирилл Буданов полностью исключил такую возможность.

«Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18-25 лет, мы уничтожим само будущее для нашего государства, целое поколение», – заявил глава ОП.

Для Одесского региона, где сосредоточены десятки ведущих университетов и академий страны, это заявление Банковой имеет ключевое значение. Официальная позиция Офиса президента гарантирует, что студенты местных вузов могут спокойно продолжать обучение.

На сегодняшний день базовая планка мобилизации остается неизменной – от 25 до 60 лет. Мужчины младше 25 могут пойти на службу только добровольно по контракту.

Кроме того, в силе остается норма, принятая в августе 2025 года: студенты дневной формы обучения в возрасте от 18 до 22 лет включительно имеют законное право на выезд из Украины для участия в программах академической мобильности.

Напомним, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов тесно связан с нашим регионом: в 2007 году он окончил Одесский институт Сухопутных войск (ныне Военная академия Одессы), где обучался на факультете аэромобильных войск.

Читайте также: Бессрочное бронирование будет отменено? Какие жесткие ограничения готовят для предприятий Одесской области.