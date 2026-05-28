Ключевые моменты:

Прожиточный минимум предлагают повысить до 10 180 грн уже с октября 2026 года.

Минимальная пенсия может вырасти до 7591 грн, а минимальная зарплата — до 12 160 грн.

Экономисты считают, что реализовать такие изменения быстро невозможно без угрозы для бюджета.

Повышение прожиточного минимума в Украине: что предлагает Рада

22 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15224-5. Документ предусматривает масштабное повышение основных социальных стандартов.

Согласно инициативе, прожиточный минимум на одного человека хотят повысить:

с 1 июля 2026 года — до 9906 грн;

с 1 октября 2026 года — до 10 180 грн.

Сейчас этот показатель составляет 3209 грн.

Также предлагают увеличить минимальную пенсию:

с июля 2026 года — до 7387 грн;

с октября — до 7591 грн.

Для сравнения: сейчас минимальная пенсия составляет 2595 грн.

Минимальную зарплату тоже хотят повысить:

с июля — до 11 183 грн;

с октября — до 12 160 грн.

Сейчас минималка находится на уровне 8647 грн.

Фактически речь идет об увеличении социальных стандартов в два-три раза.

Почему экономисты называют законопроект популизмом

Экономист и глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает, что реализовать такие изменения быстро невозможно.

По его словам, подобные инициативы часто являются политическим популизмом, потому что реальный прожиточный минимум должен рассчитываться по прозрачной и независимой методике, а не под политические обещания.

Эксперт считает, что рассчитывать прожиточный минимум должна Государственная служба статистики, поскольку именно она имеет данные о реальных расходах украинцев на товары и услуги.

Кушнирук объясняет, что приблизить прожиточный минимум к реальному уровню можно только постепенно — минимум за 3–5 лет. Для этого государству придется менять структуру бюджетных расходов и искать дополнительные источники финансирования.

Почему резкое повышение выплат опасно для бюджета

Проблема в том, что прожиточный минимум в Украине влияет более чем на 180 различных выплат и начислений. К нему привязаны:

минимальные пенсии;

субсидии;

алименты;

зарплаты многих госслужащих.

Если резко поднять этот показатель, государственные расходы автоматически вырастут на миллиарды гривен.

Именно поэтому профильный комитет Верховной Рады и Главное научно-экспертное управление уже раскритиковали законопроект. В выводах говорится, что документ не содержит четких финансовых расчетов и может привести к разбалансировке бюджета.

Эксперты также обратили внимание, что авторы инициативы не объяснили, где государство возьмет деньги на такие выплаты.

