Ключевые моменты:

Реальная средняя зарплата в Украине сейчас может быть ниже 20 тысяч гривен.

На общие показатели заметно влияют высокие выплаты военнослужащим.

Во многих громадах фактические доходы людей остаются на уровне 6–12 тысяч гривен.

Средняя зарплата в Украине: почему официальные цифры могут отличаться от реальности

Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире Ранок.LIVE заявил, что нынешние показатели средней зарплаты в Украине могут быть завышены. По его словам, проблема связана с тем, как именно считают этот показатель.

Эксперт отметил, что на итоговую цифру существенно влияют высокие выплаты военнослужащим, в том числе дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.

«Если убрать из расчета дополнительные выплаты, например за выполнение боевых задач, средняя зарплата будет значительно ниже 20 тысяч гривен», — сказал Черный.

Почему многие украинцы не ощущают «среднюю зарплату»

По словам Руслана Черного, ситуация отличается в зависимости от региона и структуры местной экономики. Во многих громадах, где нет крупных предприятий и современных производств, уровень доходов часто остается в пределах от 6 до 12 тысяч гривен.

Эксперт считает, что увеличить реальные зарплаты можно только через создание новых рабочих мест и развитие производств с более высокой добавленной стоимостью.

«Единственный путь — развитие современных производств и появление предприятий, которые смогут платить конкурентные зарплаты», — отметил он.

Отдельно специалисты обращают внимание, что показатель средней зарплаты не всегда совпадает с тем, что получает большинство людей.

Во-первых, официальная статистика учитывает среднее арифметическое, где большие зарплаты топ-менеджеров и айтишников «затягивают» тысячи скромных зарплат. Среднее арифметическое может расти за счет более высоких доходов отдельных категорий работников, тогда как медианный показатель обычно оказывается ниже.

Во-вторых, Госстат считает только предприятия с более чем 10 сотрудниками. ФЛПы, малый бизнес, самозанятые, неформальный сектор — половина экономики — в цифру не попадают.

Средняя зарплата в Одесской области

В Одесской области средние показатели по разным источникам сейчас находятся примерно в диапазоне от 23 до 30 тысяч гривен, однако реальные доходы жителей могут существенно отличаться в зависимости от отрасли и формы занятости.

По данным сайта robota.ua, наиболее высокооплачиваемые предложения в Одессе сосредоточены в оборонном секторе и стоматологии.

Специалисты оборонных специальностей: старшие стрелки, гранатомётчики, разведчики, стрелки-снайперы традиционно входят в число самых высокооплачиваемых на одесском рынке труда. Им предлагают около 122 000 грн в месяц.

Врач-ортодонт может получать несколько меньше: 100 000 грн в месяц.

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