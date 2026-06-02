Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова с утра отправилась на Новый базар, чтобы узнать, как изменились цены на овощи, ягоды, мясо и рыбу в начале летнего сезона на одном из самых известных рынков Одессы.

На этот раз больше всего покупателей удивлял зелёный горошек — за него просят 150-200 гривен за килограмм, из-за чего одесситы уже шутят, что смотрят на него «как на ювелирное изделие».

Несмотря на высокие цены на сезонные продукты, некоторые товары здесь всё ещё можно найти дешевле, чем на других городских рынках.

Как люди теряют деньги

Новый базар живёт своей привычной жизнью: здесь спокойно, уютно и, как говорят покупатели, «очень дорого». Это действительно так, хотя, например, яйца тут можно купить даже дешевле, чем на Привозе…

— Почём зелёный горошек?

— По 150 гривен!

— А вон дальше по ряду уже по 200!

— Так идите туда, посмотрите, как люди деньги теряют.

— Нет, я лучше ещё неделю подожду.

— Думаете, подешевеет?

— Надеюсь. Потому что сейчас я на него смотрю, как на ювелирное изделие…

А теперь — о ценах

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель — 30 грн;

молодой картофель — 50-70;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 90-170 грн;

свёкла — 25-50 грн;

кабачки — 30-45 грн;

огурцы — 30-50 грн;

сладкий перец — 50-80 грн;

баклажаны — 40-120 грн;

капуста — 30-50 грн;

«молодая» капуста — 70-100 грн;

чеснок — 140-150 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 15 грн;

зелёный горошек — 150-200 грн.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки — 30-70 грн;

груши — 60-100 грн;

бананы — 60-80 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 60-120 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 70-130 грн;

мандарины — 130-170 грн;

клубника — 180-250 грн;

черешня — 200-230 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 30-90 грн;

брынза — 180-270 грн;

сыр — 90-180 грн.

А теперь — о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть — 280-300 грн;

антрекот — 220-250 грн;

шея — 220-250 грн;

рёбра — 150-200 грн.

Свинина

задняя часть — 200-240;

шея — 250-270 грн;

лопатка — 220 грн;

рёбра — 180-220 грн;

несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Что почём в рыбных рядах Нового базара

карп — 90-140;

толстолобик — 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;

судак — 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Новый базар в начале мая: когда картошка дороже мяса

Фото автора