Ключевые моменты:

НАБУ и САП объявили подозрение депутату Одесского облсовета за скрытые в декларациях 58 миллионов гривен долга.

По данным журналистов-расследователей, фигурантом дела является представитель запрещенной партии «ОПЗЖ» Евгений Филонов.

Депутату грозит штраф, общественные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщает пресс-служба САП, в отчетных документах за 2024 и 2025 годы чиновник не указал свои реальные финансовые обязательства. Речь идет о нескольких крупных денежных займах на общую сумму более 58 миллионов гривен. Эти факты официально подтвердили материалы проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Правоохранители квалифицировали действия политика по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Официальные ведомства традиционно сохраняют анонимность подозреваемого до приговора суда. Однако, по информации источников профильного издания «Бабель» и Центра противодействия коррупции, фигурантом дела является Евгений Филонов – депутат, избиравшийся от ныне запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Ранее Евгений Филонов уже становился объектом внимания расследователей. В 2022 году журналисты проекта «Слідство.Інфо» выяснили, что супруга одесского депутата является дочерью Александра Розенберга – так называемого «премьер-министра» непризнанного Приднестровья.

Досудебное расследование продолжается, детективы устанавливают все обстоятельства дела. Напоминаем, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.