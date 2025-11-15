Ключевые моменты:

Олениху с открытым переломом удалось вылечить и сохранить ей конечность.

Руководство зоопарка считает травму результатом возможной умышленной диверсии.

На фоне информационных атак против зоопарка правоохранители начали проверку.

Травма оленихи и возможная диверсия в Одесском зоопарке

Олениха, получившая тяжелую травму — открытый перелом передней ноги, — сейчас проходит интенсивное лечение и постепенно идет на поправку. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. По его словам, благодаря профессиональной работе ветеринаров животное удалось не только спасти, но и сохранить поврежденную конечность. Однако обстоятельства случившегося вызывают вопросы.

«Поскольку это трагическое событие произошло при очень подозрительных и странных обстоятельствах и имеет признаки возможной преднамеренной диверсии, мы обратились в правоохранительные органы. В настоящее время правоохранители проводят проверку всех обстоятельств этого события, в частности степени причастности к возможной диверсии Владимира Самайчука», — сообщил директор зоопарка.

По словам Белякова, в последнее время учреждение подвергается массированной информационной атаке. Он предполагал, что давление будет усиливаться, но не ожидал, что оно приведёт к угрозе для животных: «Не думал, что эта война так быстро примет такие уродливые формы».

Ранее, после публикаций в СМИ и заявлений зоозащитной организации UAnimals, Приморская окружная прокуратура Одессы открыла уголовное производство по статье 299 — жестокое обращение с животными. Основанием стали обращения активистов и кадры, на которых, по их словам, запечатлены «измученные, больные и даже мёртвые» животные.

Беляков утверждает, что обвинения необоснованны. По его словам, зоопарк готовит ответные иски и намерен доказать, что никакого жестокого обращения не было.