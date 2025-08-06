Ключевые моменты:

Канюк с серьезной травмой крыла останется под опекой зоопарка

Подсоколик успешно восстановился и вернулся в свободную среду обитания

Предыстория

Во время проверки в ресторане «Цирк» работники Госэкоинспекции обнаружили двух хищных птиц — канюка и подсоколика. Канюк имел серьезное ранение крыла, которое мешало его полному выздоровлению, поэтому его оставили жить в зоопарке, где он получает надлежащий уход специалистов.

Зато подсоколик успешно прошел курс реабилитации и недавно был выпущен на свободу. Директор зоопарка Игорь Беляков отмечает, что такие вмешательства важны для защиты дикой природы и напоминают об ответственности за содержание животных.

В то же время в Одесском зоопарке отмечают, что содержание диких птиц в ресторанах или других заведениях является нарушением природоохранного законодательства. Зоопарк продолжает плодотворное сотрудничество с экологическими службами, чтобы помогать диким животным возвращаться в естественную среду.

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