Было и стало: какие услуги в школах станут платными?

Ранее существовало только два направления предоставления платных услуг:

проведение внеклассных мероприятий, праздников (на каникулах, в праздничные и выходные дни);

дополнительные занятия, не входящие в базовый учебный план (кружки, мастер-классы, практикумы, тренинги).

Сейчас добавили:

репетиторство;

пребывание детей в группах продленного дня;

дополнительные занятия, не входящие в базовый учебный план;

экзамены и контроль для признания неформального образования.

Правда, была информация, что правительство рассматривает вопрос поддержки групп продленного дня за государственный счет. И это понятно: для многих родителей платная продленка – это большая нагрузка, которую они не в состоянии нести. В таких условиях дети рискуют после окончания занятий оказаться на улице, потому что бесплатно находиться в школе уже не будут иметь права. Но подтверждения того, что правительство решило вопрос государственной поддержки групп продленного дня, пока не было.

Родители, с которыми я пообщалась, очень хотели понять, сколько теперь будет стоить продление, как будут складываться отношения с учениками учителя, если с одними он будет общаться только на уроках, а с другими – заниматься репетиторством? Не приведет ли это к разному отношению к ученикам? Ведь, согласитесь, трудно ставить плохую оценку тому, у кого ты являешься официальным репетитором. И вообще, что будет, если родители не согласятся на платные услуги?

Одесские педагоги о платных услугах говорить не спешат

По закону, обнародовать стоимость платных образовательных услуг учебное заведение должно не позднее чем за 15 календарных дней до начала их предоставления. Также учебное заведение должно обеспечить на своем веб-сайте (а в случае его отсутствия – на веб-сайте учредителя) открытый доступ к информации о перечне дополнительных образовательных и других услуг, их стоимости, порядке предоставления и оплаты. Это предусмотрено статьей 30 Закона Украины «Об образовании».

Посмотрев сайты школ, гимназий и лицеев Одессы, никакой информации о платных услугах не нашла.

Поэтому решила получить хоть какие-то разъяснения в департаменте образования городского совета. Сначала директор Елена Буйневич была в отпуске (хотя неужели кроме руководителя никто не владеет этой информацией), потом мне просто не отвечали, а впоследствии предложили прийти на брифинг. Брифинги, на мой взгляд, это что-то вроде «средней температуры по больнице» — спикеры много говорят, но разобраться досконально хотя бы в одном вопросе при таких условиях общения почти невозможно.

Именно так было и в этот раз. Елена Буйневич быстро пробежалась по основным вопросам подготовки к новому учебному году, а на вопрос о платных услугах ответила, что она благодарна законодателям за то, что платные услуги теперь будут официальными и учителя получат деньги за дополнительную работу. Относительно продленки добавила, что в каждой школе Одессы будут созданы бесплатные группы продленного дня одновременно с платными. Кто будет иметь право на посещение бесплатных групп, сколько, хотя бы приблизительно, будет стоить теперь продленка, чем будут отличаться условия пребывания детей, – об этом не было сказано ни слова. Пообщаться отдельно, дать интервью руководительница отказалась.

Государство не хочет платить за образование детей

Для того, чтобы дети могли получать платные образовательные услуги, родители должны ДОБРОВОЛЬНО написать соответствующее заявление руководителю учебного заведения на получение таких услуг. В соответствии с пунктом 1.6 Порядка предоставления платных услуг, платные образовательные услуги предоставляются на основании письменного заявления физического лица. Руководитель учебного заведения не имеет права принуждать соискателей образования и их родителей получать какие-либо платные услуги в сфере образовательной деятельности, будь то посещение мастер-классов или образовательных мероприятий во внеучебное время.

Родители, с которыми я общалась, уверены, что добровольность платных услуг в школе уже давно ушла в прошлое. Потому что действует много манипуляций: «вы что, считаете своего ребенка хуже других и не хотите, чтобы он дополнительно занимался?», «неужели вам жалко денег на своего ребенка?», «чтобы не быть хуже других, ваш ребенок должен принести деньги и принять участие в праздничном мероприятии школы». Перечень таких штампов можно продолжать.

Достаточно жестко в отношении перспектив реализации принятого постановления КМУ высказалась сопредседатель ОО «Родители SOS» Алена Парфенова. Она уверена, что теперь учитель теряет смысл качественной работы за зарплату, ему выгоднее ориентировать родителей учеников на платные занятия. Четких систем внутреннего аудита, который препятствовал бы постепенному увеличению платных услуг в отношении учебного плана, на сегодняшний день тоже не существует.

«Платные услуги должны быть вынесены за пределы школы. Потому что качественное образование должно предоставляться в самой школе, а мы сейчас фактически подменяем это понятие. Получается, что качество – это то, за что нужно доплачивать», – говорит Алена Парфенова. И с ней трудно не согласиться.

Читайте также: