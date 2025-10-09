Ключевые моменты:
- В четверг, 9 октября, ожидаются несильные магнитные волнения с К-индексом 3 (зеленый уровень).
По данным прогноза Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в четверг, 9 октября, ожидается довольно спокойный день. Индекс Kp будет колебаться в пределах 3, что считается минимальной или лёгкой возмущённостью магнитосферы. Это значит, что сильных магнитных бурь и значительных колебаний магнитного поля не ожидается. Возможны лишь незначительные флуктуации, которые обычно не оказывают серьёзного влияния.
Выбор редакции: Геолог рассказал, возможно ли построить метро в Одессе
Влияние бурь и советы медиков
Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости. Влияние бурь может ощущаться за день до начала, в сам день активности и даже сутки спустя. Может ощущаться:
- Головная боль, давление в висках
- Нарушения сна, бессонница
- Снижение концентрации, усталость
- Учащенное сердцебиение, скачки давления
- Тревожность, раздражительность или подавленность.
Для людей, чувствительных к погодным и геомагнитным изменениям, рекомендуется:
- Избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- Контролировать артериальное давление;
- Обеспечить себе достаточный сон и отдых.