Ключевые моменты:

Осенью 2025 года планируется создать 300 га новых лесов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Это земли, которые раньше не были покрыты лесом.

Лесоводы самостоятельно выращивают саженцы и собирают семена, чтобы адаптировать растения к суровым климатическим условиям юга Украины.

С 2021 года на юге Украины высажено более 59 миллионов деревьев. Это часть президентской инициативы «Зеленая страна», которая ставит цель — 1 миллиард новых деревьев.

Новые леса на юге Украины: где и зачем их высаживают?

Как сообщил «Південний лісовий офіс», в этом году планируют высадить ещё 3,4 миллиона деревьев. Они появятся не только в Николаевской и Одесской областях, но и на деоккупированных землях Херсонщины.

Особое внимание уделяется созданию новых лесов — на территориях, где их никогда не было. Общая площадь таких участков в 2025 году составит 300 гектаров. Это крайне важно для южного региона, который страдает от засух, эрозии и опустынивания. Лес помогает удерживать влагу, защищает почвы и улучшает микроклимат.

Чтобы обеспечить качественный посадочный материал, сотрудники лесного офиса выращивают саженцы на 45 га в питомниках. Используются как классические саженцы, так и растения с закрытой корневой системой — они лучше приживаются.

Уже собрано более 11 тонн семян деревьев. Работы начнутся, как только установится подходящая осенняя погода: влажная почва и температура от +8 до +12 °C — идеальные условия для посадки.

Президентская программа «Зеленая страна»: итоги и планы

С 2021 года в рамках программы на юге страны высажено уже более 8155 гектаров лесов. На этом останавливаться не планируют — цель остаётся прежней: 1 миллиард деревьев по всей Украине. Южный регион — один из приоритетных, ведь именно он больше всего нуждается в восстановлении экосистем.

По теме: В Одессе этой осенью планируют высадить около тысячи молодых деревьев